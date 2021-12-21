В Одесі на заводі презентували авіаційні новинки бізнес-класу. Фото

В Одесі презентували новинки авіатехніки бізнес-класу. Відкриття пройшло 21 грудня в стінах Одеського авіаційного заводу.

Про таке повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Що було на виставці

Сучасні вертольоти стояли в будівлі заводу і за його стінами на проспекті Небесної Сотні. Подивитися на новинки зібралися ЗМІ з парою десятків охочими. У присутніх була можливість озирнути техніку зовні й детально оглянути кабіну водія з панеллю управління.

Робота заводу

Зазначимо, що цього року "Укроборонпром" не продовжив контракт з гендиректором авіаційного заводу Віталієм Юхачовим. Він беззмінно керував підприємством з часів СРСР. З 2018 року установа бере участь у міжнародному проєкті з розробки та випуску літаків в Україні, а саме з компанією з США Aviastar Invest Corp і чеською фірмою DISTAR CZ a.s.

Технічні оновлення Одещини