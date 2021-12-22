В Одесі на Середньофонтанській вулиці зіткнулося два автобуси: на дорозі затори

В Одесі, 22 грудня, трапилася ДТП за участю двох автобусів на вулиці Середньофонтанська.
Відео з місця події опублікував один з каналів у Telegram.
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На відео видно, що на вулиці Середньофонтанська зіткнулися автобуси, чим спричинили ускладнення руху на дорозі. Водії скаржаться на затори та простій. На місці наразі працює поліція. Деталі ДТП встановлюються.
В Одесі перед судом постане працівниця поліції, яка проїхала на червоне світло світлофору та врізалася у автомобіль.