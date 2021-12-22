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В Одесі на Середньофонтанській вулиці зіткнулося два автобуси: на дорозі затори

Одеса
22 грудня 16:22
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В Одесі водії скаржаться на затори
В Одесі на Середньофонтанській вулиці зіткнулося два автобуси: на дорозі затори

В Одесі, 22 грудня, трапилася ДТП за участю двох автобусів на вулиці Середньофонтанська.

Відео з місця події опублікував один з каналів у Telegram.

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Що трапилось

На відео видно, що на вулиці Середньофонтанська зіткнулися автобуси, чим спричинили ускладнення руху на дорозі. Водії скаржаться на затори та простій. На місці наразі працює поліція. Деталі ДТП встановлюються.

Карта заторів

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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ДТП Одеса
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