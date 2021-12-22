В Одесі "на гарячому" затримали кишенькового крадія

В Одесі "на гарячому" затримали чоловіка, який обкрадав людей у громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Вже має судимість за аналогічний злочин

Зловмисника затримали щойно він вийшов з маршрутного таксі з викраденим у юнака мобільним телефоном.

Поки у правопорушника вилучали ґаджет, на спецлінію "102" надійшло повідомлення і від його власника. Молодий чоловік розповів, що бачив в маршрутці біля себе фігуранта, але не помітив, як він привласнив його майно.

"Зловмисник виходив на протиправний промисел пізно ввечері, коли надворі темно, а люди стомлені", – розповідає начальник оперативно-пошукового відділу Управління карного розшуку Сергій Федоришин.

Чоловік вже має судимість за аналогічний злочин. Йому загрожує покарання арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Крадіжки в Одесі та області