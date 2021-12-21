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В Одесі на Катерининській горить двоповерховий будинок. Відео

Одеса
21 грудня 14:50
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Вогонь створив сильне задимлення
В Одесі на Катерининській горить двоповерховий будинок. Відео

У центрі Одеси сталася пожежа 21 грудня. На вулиці Катерининській загорілася квартира у двоповерховому будинку.

Про таке повідомляє Telegram-канал "Курс Одеса".

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Що відомо про пожежу

На місці події знаходяться три машини ДСНС. Рятувальники ліквідовують вогонь, в тому числі піднімаючись сходами в палаюче приміщення.

Розповсюджений вогонь створив сильне задимлення. З квартири виривається чорний дим. Поки про постраждалих не йшлося, але колеги з "УСИ" передавали, що з дому чулися крики людей. Рятувальники надалі будуть встановлювати причину пожежі та завдані збитки.

Пожежі в Одесі

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса пожежа
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