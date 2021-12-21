В Одесі на Катерининській горить двоповерховий будинок. Відео

У центрі Одеси сталася пожежа 21 грудня. На вулиці Катерининській загорілася квартира у двоповерховому будинку.
Про таке повідомляє Telegram-канал "Курс Одеса".
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На місці події знаходяться три машини ДСНС. Рятувальники ліквідовують вогонь, в тому числі піднімаючись сходами в палаюче приміщення.
Розповсюджений вогонь створив сильне задимлення. З квартири виривається чорний дим. Поки про постраждалих не йшлося, але колеги з "УСИ" передавали, що з дому чулися крики людей. Рятувальники надалі будуть встановлювати причину пожежі та завдані збитки.