В Одесі чоловік обікрав працівницю магазину: йому загрожує до шести років ув'язнення

В Одесі на Люстдорфській дорозі чоловік поцупив телефон у працівниці крамниці. Він попросив її зважити рибу, а сам вихопив ґаджет і втік.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Як саме вкрав

Мобільний телефон 61-річної жінки знаходився на прилавку. Ґаджет коштував понад чотири тисячі гривень. Встановити особу правопорушника вдалося за добу. Він не встиг збути техніку, тому її вилучили у нього.

Виявилося, що підозрюваним виявився житель Дачненської ОТГ. Чоловік вже має судимість за розбій. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, за грабіж правопорушнику загрожує від чотирьох до шести років ув’язнення.

Крадіжки в Одесі та області