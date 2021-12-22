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В Одесі чоловік обікрав працівницю магазину: йому загрожує до шести років ув'язнення

Одеса
22 грудня 12:02
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Його розшукували близько доби
В Одесі чоловік обікрав працівницю магазину: йому загрожує до шести років ув'язнення

В Одесі на Люстдорфській дорозі чоловік поцупив телефон у працівниці крамниці. Він попросив її зважити рибу, а сам вихопив ґаджет і втік.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Як саме вкрав

Мобільний телефон 61-річної жінки знаходився на прилавку. Ґаджет коштував понад чотири тисячі гривень. Встановити особу правопорушника вдалося за добу. Він не встиг збути техніку, тому її вилучили у нього.

Виявилося, що підозрюваним виявився житель Дачненської ОТГ.  Чоловік вже має судимість за розбій. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, за грабіж правопорушнику загрожує від чотирьох до шести років ув’язнення.

Крадіжки в Одесі та області

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса крадіжка телефони
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