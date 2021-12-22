В Одесі десятки моряків вийшли на мітинг з фаєрами. Відео

В Одесі моряки мітингують під стінами "Моррічсервісу". Вони вимагають повернути кошти у сфері оформлення документів та зупинити корупцію.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Деталі про мітинг

Під стінами офісу зібралися десятки чоловіків з фаєрами та футбольними дудками. Рік тому моряків позбавили можливості самостійно скласти іспити та отримати сертифікати, які потрібні їм для роботи. Як результат вони стали скаржитися на корупцію та занадто високі суми, що в них вимагають.

Додамо, що це вже далеко не перший мітинг моряків. Утім, місцева та обласна влади не вирішують проблему, а протести не впливають на керівництво "Моррічсервісу".

Що відомо про ситуацію навколо моряків