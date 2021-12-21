В Одесі 14-річна дівчина три дні провела на вулиці: втекла з дому з невідомої причини

В ніч з 20 на 21 грудня в одному з дворів Одеси місцеві мешканці виявили неповнолітню дівчинку. Вона провела на вулиці три дні й ночувала на матраці, чому втекла з дому розповідати не хоче.

Про це повідомляє "Одесса как она есть".

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Ночувала на голому матраці між гаражами

На проспекті Гагаріна вночі мешканці вулиці знайшли сплячу на вулиці 14-річну дівчинку. Вона вкривалася старою ковдрою та ночувала на матраці, який лежав на землі біля гаражів.

Поліція забрала її до відділення для з'ясування обставин. За її словами, вона спить на вулиці вже третій день. З дому вона втекла через щось страшне. Через що саме – розповідати відмовляється.

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