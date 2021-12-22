В Ізмаїлі хочуть відремонутвати фасад лікарні за 15 мільйонів гривень

В Одеській області, в Ізмаїлі, КНП "Дунайська обласна лікарня" оголосила тендер на капітальний ремонт фасаду та благоустрій лікарні.

Відповідний тендер з'явився в системі електронних закупівель Prozorro.

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Деталі про тендер

Комунальне некомерційне підприємство "Дунайська обласна лікарня" Одеської обласної ради" опублікувала тендер, щоб обрати компанію, яка за понад 15 мільйонів гривень капітально відремонтує фасад та проведе роботи з благоустрою на території будівлі "А1".

Вартість робіт становить 15 мільйонів 180 тисяч гривень, аукціон має відбутися 10 січня 2022 року

Які ще роботи мають зробити за ці кошти

Окрім цього, фасад мають утеплити мінеральними плитами, товщина яких складатиме 100 міліметрів. Також улаштують примикання висотою в 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін та парапетів із застосуванням газополуменевих пальників та улаштування фартуха з оцинкованої сталі. В перелік робіт входить й перекриття даху.

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