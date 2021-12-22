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В Ізмаїлі хочуть відремонутвати фасад лікарні за 15 мільйонів гривень

Одеса
22 грудня 21:55
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Аукціон має відбутися 10 січня 2022 року
В Ізмаїлі хочуть відремонутвати фасад лікарні за 15 мільйонів гривень

В Одеській області, в Ізмаїлі, КНП "Дунайська обласна лікарня" оголосила тендер на капітальний ремонт фасаду та благоустрій лікарні.

Відповідний тендер з'явився в системі електронних закупівель Prozorro.

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Деталі про тендер

Комунальне некомерційне підприємство "Дунайська обласна лікарня" Одеської обласної ради" опублікувала тендер, щоб обрати компанію, яка за понад 15 мільйонів гривень капітально відремонтує фасад та проведе роботи з благоустрою на території будівлі "А1".

Вартість робіт становить 15 мільйонів 180 тисяч гривень, аукціон має відбутися 10 січня 2022 року

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Які ще роботи мають зробити за ці кошти

Окрім цього, фасад мають утеплити мінеральними плитами, товщина яких складатиме 100 міліметрів. Також улаштують примикання висотою в 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін та парапетів із застосуванням газополуменевих пальників та улаштування фартуха з оцинкованої сталі. В перелік робіт входить й перекриття даху.

Інші вартісні державні закупівлі в Одеській області

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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тендер лікарні Одеська область
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