Синоптики прогнозують різке похолодання та морози: прогноз погоди в Одесі на 22 грудня

У середу, 22 грудня, вже вранці небо в Одесі затягнеться хмарами, які не зникнуть до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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- За даними синоптиків, в Одесі вдень стовпчик термометра протримається на позначці від -2 градусів до -4 градусів за Цельсієм. Вранці температура коливатиметься в межах від -1 до -3 градусів. Також прогнозують північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Можливий сніг.
Прогноз погоди в Одесі на 22 грудня за версією Sinoptik.ua
- На сайті Sinoptik.ua прогнозують до -4 градусів вдень. До вечора показник термометра опуститься до -8 градусів. День буде похмурим, без сонця. Опадів не прогнозують.
Прогноз погоди на 22 грудня за версією Gismeteo
- На сайті Gismeteo синоптики прогнозують хмарність на весь день. Температура повітря підніметься до -5 градусів. Синоптики попереджають про сніг.
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"Яблучна" техніка показує погоду за даними сайту Weather.com.
- Прогнозують, що в Одесі погода буде дощовою на світанку. Температура впаде вдень до -8 градусів. Також синоптики прогнозують вітер від 7 до 12 м/с.
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