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Синоптики прогнозують різке похолодання та морози: прогноз погоди в Одесі на 22 грудня

Одеса
22 грудня 08:11
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Стовпчик термометра протримається на позначці від -4 градусів до -8 градусів
Синоптики прогнозують різке похолодання та морози: прогноз погоди в Одесі на 22 грудня

У середу, 22 грудня, вже вранці небо в Одесі затягнеться хмарами, які не зникнуть до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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  • За даними синоптиків, в Одесі вдень стовпчик термометра протримається на позначці від -2 градусів до -4 градусів за Цельсієм. Вранці температура коливатиметься в межах від -1 до -3 градусів. Також прогнозують північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Можливий сніг.

Прогноз погоди в Одесі на 22 грудня за версією Sinoptik.ua

синоптик

  • На сайті Sinoptik.ua прогнозують до -4 градусів вдень. До вечора показник термометра опуститься до -8 градусів. День буде похмурим, без сонця. Опадів не прогнозують.

Прогноз погоди на 22 грудня за версією Gismeteo

Гисметео

  • На сайті Gismeteo синоптики прогнозують хмарність на весь день. Температура повітря підніметься до -5 градусів. Синоптики попереджають про сніг.

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"Яблучна" техніка показує погоду за даними сайту Weather.com.

  • Прогнозують, що в Одесі погода буде дощовою на світанку. Температура впаде вдень до -8 градусів. Також синоптики прогнозують вітер від 7 до 12 м/с.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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погода Одеса Одеська область
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