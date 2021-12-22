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Сезон салютів: як обрати безпечну піротехніку, аби свято не стало трагедією

Одеса
22 грудня 20:25
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На що слід звернути увагу при виборі піротехнічних установок
Сезон салютів: як обрати безпечну піротехніку, аби свято не стало трагедією

Традиційно, найбільше піротехніки люди купують та використовують у новорічні свята. Адже зустріч нового часу під сяйво салютів стало вже традицією, без якої складно уявити Новий рік. Проте, є ризики придбати неякісні установки та петарди.

Як обрати якісну та безпечну піротехніку дізнавалося Новини.LIVE.

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На що слід звернути увагу при виборі піротехніки

Гра з вогнем та вибухами – справа небезпечна. Та якщо все ж вирішили розважитись на свята за допомогою піротехніки та до її вибору потрібно підходити вкрай ретельно. Обов’язково слід питати про сертифікати у продавців та цікавитися інструкцією.

"Необхідно увагу звернути більше на знак відповідності, який наноситься, якщо дана продукція пройшла сертифікацію в Україні й вона є сертифікованою та безпечною для використання. Потім – дата виготовлення та строк зберігання", – пояснив начальник відділу нагляду та контролю за особливо важливими об’єктами обласного ДСНС Ярослав Невмиваний.

скрін

Вибір феєрверків та петард величезний, але потрібно розуміти, що якщо взяти будь-яку велику коробку та підпалити її прямо у дворі, то це може загрожувати навіть сусідам. Тому все ж краще запитати у продавців про рівень ефекту та локацію.

Не забувайте про місце 

"В першу чергу ми питаємо де будуть вони її запускати. Коли ми дізнаємось про локацію, тоді ми радимо ту чи іншу піротехніку. Тому що не можна використовувати піротехніку у певних районах. Надалі все здійснюється по інструкції", – каже продавець піротехніки Вадим Брусенський.

скрін

Окрім того, варто звернути увагу й на упаковку. Як розповів продавець, за новими правилами феєрверк пакується у картонну упаковку, гніт має бути закритим, проте на феєрверках є основний гніт та запасний. Запасний існує для того, щоб феєрверк можна було з’єднувати з іншим між собою.

Петарди та діти

Як повідомили в ДСНС, минулорічні новорічні свята відзначилися трьома випадками пожеж внаслідок використання піротехнічних засобів, проте усі вони виникли поза межами Одеської області.

Проте найпопулярнішим товаром у піротехнічних магазинах залишаються петарди, які водночас є і найнебезпечнішими. Їх найчастіше купують діти, адже ціни на них досить привабливі: деякі  можна придбати всього за 10 гривень. І це попри те, що продаж піротехнічних засобів дозволено здійснювати лише особам, що досягли 18-річного віку.

феєрверк

Продавець каже, що забавки петардами – досить небезпечні, адже шумовий ефект може зашкодити барабанним перетинками у вусі. Окрім того, існує загроза вразити кінцівки та очі. Задля уникнення небезпеки варто не лише берегти дітей від піротехніки та обирати лише якісну продукцію, а й пам’ятати правило: запалив гніт – відійди на відстань щонайменше 5 метрів.

Піротехніка на стихійних ринках

Базар

Окрім того, не варто купувати піротехніку на стихійних ринках та з рук. Хоча всі салюти та петарди вироблять здебільшого у Китаї, несертифікована продукція може призвести до трагічних наслідків.

Одеські рятувальники направили листи до усіх керівників ринків області щодо заборони реалізації піротехніки. Цьогоріч співробітники ДСНС провели вже 15 рейдів та зафіксували понад пів сотні товарів, які не відповідають вимогам. Штраф розповсюджувача становить 34 тисячі гривень, а виробнику – 51 тисяча гривень.

Детальніше про небезпеку піротехніки

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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Одеса свята
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