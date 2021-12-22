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Руїна на руїні: в Одесі на Молдованці люди живуть із страхом, що їхні будинки обваляться

Одеса
22 грудня 21:50
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Будинки будували із вапняка, бо цей матеріал був дешевим
Руїна на руїні: в Одесі на Молдованці люди живуть із страхом, що їхні будинки обваляться

Колоритні будинки району Молдованки в Одесі, в яких мешкає близько 80 тисяч людей, щороку потерпають від обвалів та комунальних проблем.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Ремонт під питанням

Старий житловий фонд романтичного району Молдованки поступово руйнується. Строк життя будинкові із вапняку – всього 60 років, тож житловий будинок на Степовій, 10 є аварійним. Так, тут обвалився шмат стіни, але чи будуть її ремонтувати – невідомо.

"Там і всередині падає, і в кінці двору. Ми живемо на п'ятому поверсі - все валиться. Вітер, дощ – руйнується", – каже мешканка будинку.

Будинки будували із вапняку, бо цей матеріал був дешевим. Він легко пилявся і його відвозили на невеликі відстані. 

"Будинок сів. У підвал зайти неможливо, вони просто закриті. Туди ніхто не ходить, бо це жах", – каже одеситка Міла.

Люди кажуть, що скоро від Молдованки не залишиться нічого. Комунальники запевняють: будівля аварійна, але ще й пам'ятка, тож потребує особливого ставлення.

Детальніше про небезпеку піротехніки

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Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
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