live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Одеса
  • Дитина мала проблеми з диханням: в Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню

Дитина мала проблеми з диханням: в Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню

Одеса
21 грудня 21:34
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 156
views-icon
Читати російською
Дитині терміново потрібна була допомога лікарів
Дитина мала проблеми з диханням: в Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню

В Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню.

Про це повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції в Одеській області.

Читайте також: Свято наближається: на Одещині затримали вантажівку з 400 ялинками

Увімкнули спецсигнали

До екіпажу патрульних звернувся стурбований чоловік. Він розповів, що в автівці перебуває його 2-річний син, який має проблеми з диханням.

Дитині терміново потрібна була допомога лікарів, проте через ускладнення в русі швидко довезти сина до лікарні чоловік не міг. Тому і звернувся до патрульних з проханням допомогти.

"Патрульні, увімкнувши спецсигнали, оперативно супроводили авто до медзакладу", – йдеться у повідомленні.

Нещодавні випадки незаконної вирубки дерев

  • В Одеській області біля села Великоплоске викрили чоловіків, які незаконно пиляли дерева. Поліція дізналася про це від голови ОТГ.

  • Під Одесою в одному з лісів Роздільнянського району лісники виявили чоловіка, який пиляв дерева. Правоохоронці, які прибули на місце злочину, знайшли у нього понад 30 зрубаних дерев. Другий випадок знищення насаджень стався у Березівському районі, там зловмисник знищив 140 кленів та ясенів.

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 156
Одеса поліція
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

23 грудня 21:51

Одеса
В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

23 грудня 21:30

Одеса
Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

23 грудня 20:50

Одеса
Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

23 грудня 20:38

Одеса
Головна Одеса Дитина мала проблеми з диханням: в Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь