Дитина мала проблеми з диханням: в Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню

В Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню.
Про це повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції в Одеській області.
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До екіпажу патрульних звернувся стурбований чоловік. Він розповів, що в автівці перебуває його 2-річний син, який має проблеми з диханням.
Дитині терміново потрібна була допомога лікарів, проте через ускладнення в русі швидко довезти сина до лікарні чоловік не міг. Тому і звернувся до патрульних з проханням допомогти.
"Патрульні, увімкнувши спецсигнали, оперативно супроводили авто до медзакладу", – йдеться у повідомленні.
Під Одесою в одному з лісів Роздільнянського району лісники виявили чоловіка, який пиляв дерева. Правоохоронці, які прибули на місце злочину, знайшли у нього понад 30 зрубаних дерев. Другий випадок знищення насаджень стався у Березівському районі, там зловмисник знищив 140 кленів та ясенів.