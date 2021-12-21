Дитина мала проблеми з диханням: в Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню

В Одесі поліцейські допомогли довезти 2-річного хлопчика в лікарню.

Про це повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції в Одеській області.

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Увімкнули спецсигнали

До екіпажу патрульних звернувся стурбований чоловік. Він розповів, що в автівці перебуває його 2-річний син, який має проблеми з диханням.

Дитині терміново потрібна була допомога лікарів, проте через ускладнення в русі швидко довезти сина до лікарні чоловік не міг. Тому і звернувся до патрульних з проханням допомогти.

"Патрульні, увімкнувши спецсигнали, оперативно супроводили авто до медзакладу", – йдеться у повідомленні.

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