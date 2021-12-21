Розігналася до понад 100 км/год: в Одесі судитимуть поліцейську, яка спричинила ДТП. Відео аварії

В Одесі перед судом постане працівниця поліції, яка проїхала на червоне світло світлофору та врізалася у автомобіль.

Про це повідомляє ДБР.

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Що відомо про інцидент

ДТП сталося 30 липня 2020 року. Працівниця поліції, їдучи на службовому автомобілі зі швидкістю 100 км/год, проїхала на червоний сигнал світлофору та зіткнулася з іншим легковим автомобілем, який перевозив воду. Внаслідок ДТП водій зустрічного автомобіля отримав травми голови та переломи. Як повідомляли поліцейські, працівники їхали на виклик щодо спроби самогубства та пересувалися із проблисковими маячками та сиреною.

"24-річна поліцейська обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до того, що потерпілий отримав тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України)", – повідомляють у відомстві.

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Санкція статті передбачає обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років. Розслідування щодо працівниці патрульної поліції, яка вчинила ДТП, завершено, тож обвинувальний акт скерували до суду.

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