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Розігналася до понад 100 км/год: в Одесі судитимуть поліцейську, яка спричинила ДТП. Відео аварії

Одеса
21 грудня 18:51
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Водій легковика отримав численні травми голови та переломи
Розігналася до понад 100 км/год: в Одесі судитимуть поліцейську, яка спричинила ДТП. Відео аварії

В Одесі перед судом постане працівниця поліції, яка проїхала на червоне світло світлофору та врізалася у автомобіль.

Про це повідомляє ДБР.

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Що відомо про інцидент

ДТП сталося 30 липня 2020 року. Працівниця поліції, їдучи на службовому автомобілі зі швидкістю 100 км/год, проїхала на червоний сигнал світлофору та зіткнулася з іншим легковим автомобілем, який перевозив воду. Внаслідок ДТП водій зустрічного автомобіля отримав травми голови та переломи. Як повідомляли поліцейські, працівники їхали на виклик щодо спроби самогубства та пересувалися із проблисковими маячками та сиреною.

"24-річна поліцейська обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до того, що потерпілий отримав тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України)", – повідомляють у відомстві.

Яке покарання загрожує дівчині

Санкція статті передбачає обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років. Розслідування щодо працівниці патрульної поліції, яка вчинила ДТП, завершено, тож обвинувальний акт скерували до суду. 

Нещодавні випадки ДТП в Одесі та області

  • В Одесі 21 грудня з рейок зійшов трамвай. Електротранспорт, що курсує за маршрутом №18, потрапив в аварію на 6-й станції Великого Фонтану.
  • 21 грудня на трасі Одеса — Миколаїв трапилася страшна ДТП. Там фура зіштовхнулася з легковиком, водій та пасажир останнього загинули на місці.

  • В Одесі 21 грудня тимчасово перестали курсувати тролейбуси №3 та №8. Електричний транспорт не зміг продовжити шлях через ДТП в центрі.

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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ДТП Одеса суд поліція
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