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Свято наближається: на Одещині затримали вантажівку з 400 ялинками

Одеса
21 грудня 18:30
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Чоловік перевозив дерева без дозвільних документів
Свято наближається: на Одещині затримали вантажівку з 400 ялинками

В Одеській області 21 грудня правоохоронці викрили вантажівку, яка була нашпигована незаконно зрубаними ялинками. Їх виявили у кількості 400 штук.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Деталі про вирубку

Працівники патрульної поліції зупинили вантажівку, яка перевозила 400 ялинок без відповідних документів та дозволів. Знахідку виявили 21 грудня вранці поблизу стаціонарного посту "Дачне". Поліцейські зупинили вантажівку MAN. В ході перевірки виявилось, що водій перевозив хвойні дерева у кількості 400 штук без відповідних чіпів та документів.

Дерева

Чоловіку оголосили підозру за ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Згодом на місце події прибули слідчі. 

Що варто знати про вирубку та продаж ялинок

Згідно із законодавством, особа, яка самовільно зрубає ялинку, може бути притягнута до адміністративної відповідальності.  Якщо це зробила особа, яка протягом року вже піддавалася адміністративній відповідальності за одне з порушень, розмір штрафу сягає від 60 до 90 неоподатковуваних мінімумів. Посадові особи платитимуть від 600 до 900 неоподаткованих мінімумів. 

Якщо особа самовільно рубає хвойні дерева у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевозить, зберігає чи збуває таку деревину, їй загрожує штраф від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років, або позбавленням волі на цей же строк. 

Карається й торгівля: продаж з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях карається штрафом від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів із конфіскацією предметів торгівлі або без такої. 

Нещодавні випадки незаконної порубки дерев

  • В Одеській області біля села Великоплоске викрили чоловіків, які незаконно пиляють дерева. Поліція дізналася про таке від голови ОТГ.

  • Під Одесою в одному з лісів Роздільнянського району лісники виявили чоловіка, який пиляв дерева. Правоохоронці, які прибули на місце злочину, знайшли у нього понад 30 зрубаних дерев. Другий випадок знищення насаджень стався у Березівському районі, там зловмисник знищив 140 кленів та ясенів.

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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дерева Одеська область вирубка лісу новорічна ялинка
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