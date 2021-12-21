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Під Одесою затримали чотирьох браконьєрів: торгували виловом на базарі

Одеса
21 грудня 15:12
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Правопорушники визнали свою провину й сплатили штраф
Під Одесою затримали чотирьох браконьєрів: торгували виловом на базарі

21 грудня під Одесою правоохоронці спільно з прикордонниками оштрафували трьох браконьєрів та одну продавчиню. Встановлено, що чоловіки перебували у заборонених місцях лову, а жінка торгувала на ринку рибою невідомого походження.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Подробиці протизаконної рибалки

Всіх трьох браконьєрів затримали на різних водоймах. Вони вийшли на воду на човнах в акваторії річок Глибокий Турунчук, Дністер та Велика Рапіда. Вони планували рибалити у закритий навігаційний період.

Жінка, яка в Ізмаїлі торгувала рибою невідомого походження з рук, також була притягнута до відповідальності. Всі правопорушники визнали свою провину й сплатили штраф.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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Одеса Одеська область вилов риби браконьєри риби
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