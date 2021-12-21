"Почисть фільтр сама": чоловік загиблої від COVID-19 породіллі з Одеси розповів нові подробиці

Одесит Олександр Седунов, який звинувачує медиків у халатному ставленні до лікування його вагітної дружини, що призвело до її загибелі, озвучив нові подробиці трагедії.

Про це він розповів у Facebook.

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Нові подробиці щодо трагедії

Як повідомляє Олександр Седунов, його дружину мали шпиталізувати до пологового будинку №2, що в Одесі, про що він домовився з його керівництвом. У той час жінка знаходилась на лікуванні у Южненській лікарні. Там же її самопочуття значно погіршилось, проте, персонал лікарні вирішив перевести пацієнтку до Одеського обласного пологового будинку. Чоловік поцікавився, чому її не направили до пологового №2, проте йому відповіли "ми так вирішили".

Лікували спочатку, як застуду, а потім, як пневмонію

"Ми втратили 10 днів рекомендацій сидіти вдома та пити парацетамол. 3 дні Южненської лікарні, вони кажуть, у них є кисень, це брехня, адже він є для обраних. Дружині при 50% враження дали кисневий концентратор на 10 літрів, який видавав 6 літрів. Дозволяли дихати по 40 хвилин. Не активний кисень, а концентратор. Лікували, як звичайну пневмонію: лазолваном, еуфіліном та антибіотиками", – пише Олександр Седунов.

Проте жінка потрапила до Одеського обласного пологового вже у критичному стані, а лікарі сказали відверто, що у породіллі та у дитини мало шансів на виживання.

Також дружина Олександра регулярно казала про те, що у лікарні не було кисню для перевезення хворих. Чоловік навіть знайшов реанімобіль для транспортування дружини, проте лікарі Южненської лікарні вирішили повезти її в кареті швидкої допомоги.

Ба більше, лікарі не виходили на зв'язок, чоловік так і не зміг навести контакт з будь-ким з Южненської лікарні, а історію хвороби його дружини, як каже Олександр Седунов, переписували 4 рази.

Байдужість медперсоналу

Також у южненській лікарні медсестра не хотіла міняти трубку, коли жінці було важко дихати. Таке рішення вона вмотивувала тим, що їй ліньки вдягати захисний костюм, тож порекомендувала породіллі очистити фільтр самостійно.

Відтак чоловік повідомив, що всі події та фатальні рішення медперсоналу задокументовані, тож він звертатиметься до правоохоронних органів.

"У нас була красива сім'я, ви знищили нашу сім'ю, ви забрали у мого сина улюблену маму, в 5 років він став сиротою, ви забрали у мене кохану дружину та доньку", – пише Олександр.

Як розвиваються події довкола цього інциденту