Відмовилася свідчити у справі "Краяну": суд в Одесі звільнив від покарання жінку

Суд в Одесі звільнив від покарання жінку, яка відмовилася давати свідчення у справі одеського заводу "Краян".

Про це йдеться в ухвалі суду, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Працювала головною бухгалтеркою

Річ у тому, що у 2017 році під час обшуків у "Одеському логістичному центрі", де обвинувачена була головним бухгалтером, виявили ряд документів фірми "Девелопмент Еліт". Саме ця фірма продала територіальній громаді м. Одеси нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за ціною 185 000 000 грн, що значно перевищує ринкову вартість.

Свідком у справі вважали головну бухгалтерку. У слідства були достатні підстави вважати, що їй відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доведенню під час кримінального провадження.

Однак бухгалтерка відмовилась свідчити, тож Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження про відмову свідка від надання свідчень під час досудового розслідування та судового розгляду справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

Однак жінку звільнили від покарання, адже у справі, що на неї відкрили, закінчився термін дії.

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