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Організатори та члени злочинної організації потраплять до суду за спробу ввезення кокаїну в Одесу

Одеса
21 грудня 19:19
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Вартість вилученого нарковантажу становить 20 мільйонів доларів США
Організатори та члени злочинної організації потраплять до суду за спробу ввезення кокаїну в Одесу

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду провадження щодо трьох членів міжнародного злочинного угруповання за контрабанду наркотиків. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Що відомо про злочинців

Як повідомляють у відомстві, слідчі встановили, що до контрабанди кокаїну причетні троє членів міжнародного злочинного угруповання, а с саме громадяни Албанії, Румунії, а також України. Вони організували ввіз кокаїну з Еквадору та приховували багаж у контейнерному терміналі одного з портових операторів Одещини. 

Кокаїн

наркотики Одеса

Правоохоронці цьогоріч у серпні змогли знайти у технологічних порожнинах двох рефрижераторних контейнерів, в яких перевозили банани, 100 брикетів з кокаїном. Загальна вага пакунків з наркотиками становила 80 кілограмів, а вартість – 20 млн доларів США. За клопотанням прокуратури спільникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави. 

Наркотрафік в Одесі та області

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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Одеса наркотики наркоторгівля
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