live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Одеса
  • Одеська міська рада витратить 100 тисяч гривень на молодіжний сайт

Одеська міська рада витратить 100 тисяч гривень на молодіжний сайт

Одеса
21 грудня 20:20
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 127
views-icon
Читати російською
Кошти для втілення проєкту вже виділили
Одеська міська рада витратить 100 тисяч гривень на молодіжний сайт

Одеська міська рада хоче створити та рекламувати портал з молодіжної політики. Для цього планують створити сайт за 100 тисяч гривень.

Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Одеської міської ради.

Читайте також: Розігналася до понад 100 км/год: в Одесі судитимуть поліцейську, яка спричинила ДТП. Відео аварії

Що відомо про сайт

скрин

Згідно з розпорядженням, створення інформаційного порталу щодо питань молодіжної політики коштуватиме бюджету Одеси 100 тисяч гривень. З них 60 тисяч витратять на створення, а популяризація вартуватиме ще 40 тисяч. Коштами буде розпоряджатися департамент внутрішньої політики. Контролювати виконання цього розпорядження доручили заступнику міського голови Павла Вугельмана.

Інші розпорядження Одеської мерії

Останні новини по темі:
Авторка публікації
Талабан Анжеліка
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 127
Одеса Геннадій Труханов
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

23 грудня 21:51

Одеса
В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

23 грудня 21:30

Одеса
Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

23 грудня 20:50

Одеса
Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

23 грудня 20:38

Одеса
Головна Одеса Одеська міська рада витратить 100 тисяч гривень на молодіжний сайт
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь