Одеська міська рада витратить 100 тисяч гривень на молодіжний сайт

Одеська міська рада хоче створити та рекламувати портал з молодіжної політики. Для цього планують створити сайт за 100 тисяч гривень.

Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Одеської міської ради.

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Що відомо про сайт

Згідно з розпорядженням, створення інформаційного порталу щодо питань молодіжної політики коштуватиме бюджету Одеси 100 тисяч гривень. З них 60 тисяч витратять на створення, а популяризація вартуватиме ще 40 тисяч. Коштами буде розпоряджатися департамент внутрішньої політики. Контролювати виконання цього розпорядження доручили заступнику міського голови Павла Вугельмана.

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