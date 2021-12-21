Одеські митники вилучили у чоловіка кинджал у поліетилені. Фото

В Одесі працівники митної служби вилучили у чоловіка, який перетинав кордон на автомобілі грузинської реєстрації, кинджал.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці.

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Ніж відправили на експертизу

"Подорожній ніж" довжиною 55,5 см знайшли під час митного прикордонного огляду вантажівки співробітники управління протидії контрабанді наркотиків та зброї Одеської митниці", – йдеться у повідомленні.

Загорнутий у поліетиленовий пакет кинджал знаходився в кабіні водія серед особистих речей без ознак приховування. З порушенням вимог митного законодавства він переміщувався без відповідного дозволу МВС та не був задекларований у митній декларації для громадян.

"Вилучений кинджал буде передано на експертизу, яка визначить його вартість та остаточну належність до холодної зброї", – йдеться у повідомленні.

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