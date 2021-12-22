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Одесит сяде за ґрати на 10 років за організацію ввезення героїну з Росії

Одеса
22 грудня 12:46
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Також у чоловіка конфіскують усе майно
Одесит сяде за ґрати на 10 років за організацію ввезення героїну з Росії

Київський райсуд Одеси засудив 36-річного одесита за організацію контрабанди наркотиків з Російської Федерації в Україну та призначив 10 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

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Деталі про злочин

В ході засідання суду з'ясували, що організатор каналу запросив на роботу кур'єром свого знайомого, який перебував у скрутному становищі та шукав грошей на власне лікування та своєї дружини. Кур'єр під час суду заявив, що раніше відвідував Москву 3-4 рази на рік заради придбання препаратів для себе та дружини.

Гостра потреба фінансів призвела до того, що він погодився на авантюру провезти героїн через кордон. За це він мав отримати 1 500 доларів США, організатор каналу назвав іншу цифру – 2 000 доларів США.

Коли кур'єр прибув до Москви, на ринку "Садовод" до нього підійшов невідомий хлопець та передав пакунок з наркотиками, а також 800 доларів США.

Як затримали зловмисника

Кур'єра з наркотичною посилкою затримали під час перетину кордону України. На суді прикордонники розповіли, що заходи з розробки каналу контрабанди наркотиків з території РФ в Україну проводили оперативно-розшукові підрозділи. Коли на кордоні викрили цей інцидент, кур'єр погодився співпрацювати зі слідством: зв'язався з організатором та відправив йому фіктивний пакунок, в якому нібито знаходився героїн. 

Одеса

Організатор каналу наркотиків отримав пакунок в Одесі через "Нову Пошту", після чого його затримали співробітники ДПСУ та СБУ. Також в ході обшуків у його помешканні виявили наркотики. 

Під час судового засідання організатор намагався переконати всіх, що він не є організатором наркотрафіку, а звичайним покупцем. Наркотики ж він придбав начебто для власних потреб. Втім, судді не повірили у цю версію, адже у чоловіка не було стабільного джерела доходів, які могли б дозволити придбати великі партії наркотичних засобів, адже 1 грам коштує в середньому 50 доларів США.

Що загрожує зловмиснику

Відтак суд дійшов до висновку, що обвинувачений займався саме збутом наркотиків, адже, маючи вдома запаси наркотиків, він придбав ще 500 грамів. Окрім того, з'ясувалося, що обвинувачений регулярно перераховував кошти у розмірі 600-700 доларів США у Таджикистан. Цю інформацію підтвердила працівниця банку. 

Тож суд визнав організатора контрабанди героїну винним у злочинах за ч. 3 ст. 305 ККУ та ч. 2, 3 ст. 307 ККУ. За скоєне згідно з Кримінальним кодексом України йому присудили 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Нещодавні схожі злочини в Одесі

  • Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду провадження щодо трьох членів міжнародного злочинного угруповання за контрабанду наркотиків.

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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Росія Одеса наркотики наркоторгівля
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