Обіцяв "господарник" дати, та велів почекати: наскільки продуктивним був мер Одеси Геннадій Труханов у 2021 році

Балотуючись на посаду мера Одеси ще у 2014 році, Геннадій Труханов пообіцяв не лише вирішити купу "насущних" проблем міста, а й презентував програму майбутнього розвитку. Та насправді реальність така, що під кінець 2021-го він не виконав навіть половини із заявленого.

Тому Новини.LIVE Odesa проаналізувало, що обіцяв Труханов одеситам перед останніми виборами восени 2020-го та розповідає, наскільки продуктивним був мер протягом поточного року.

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Вище голови не стрибнув

Готуючись до місцевих виборів у 2020-му, Труханов презентував одеситам свою "стратегію розвитку" міста, яка складалася з 40 обіцянок. При цьому, більшість з них були заявлені ще на перших виборах та не містили ні чіткого плану дій, ні конкретних завдань, ні джерел фінансування. А це означає, що меру було важливо не стільки вести Одесу у майбутнє, скільки "закривати хвости".

Так, наприклад, у місті досі немає повноцінної системи єдиного електронного квитка для міського електротранспорту, однак їй хоча б знайшли альтернативу. З вересня у трамваях і тролейбусах встановили валідатори, які працювали через додаток Transpod. А пізніше додатково запустили оплату через QR-коди для "Приват24".

Також мер затягнув з реалізацією трамвайного сполучення "Північ-Південь", яка мала б об’єднати Київський та Суворовський райони. Згідно зі словами мера, проєкт мали б завершити до кінця року, проте станом на грудень компанія-підрядник "Ростдорстрой" (пов’язана з Трухановим) не встигла відремонтувати Новощіпний ряд, а це лише 5 із 7 етапів.

"Розпіарений" ремонт вулиці Черняховського виявився проблемним: через помилки у плануванні почалися постійні затори на смузі, що веде до паркінгу McDonald’s. Стосовно оновлень у громадському транспорті, то:

по вулиці Балківській запустили електробуси (хоч із запізненням);

на маршрут вийшли 3 оновлені трамваї Odissey та 1 багатосекційний Odissey MAX;

було закуплено і випущено чотири автобуси "Євро-5".

Не набагато краще з "відновленням одеського колориту" і ремонтом житлового фонду. Реставрацію Будинку Гоголя і Будинку Лібмана фахівці називають не якісними, а ремонт інженерних комунікацій на Деволанівському узвозі "змило" дощем. Більш того, протягом року у місті сталося декілька обвалів, внаслідок яких навіть були постраждалі. Якщо враховувати позитивні зміни, то це ремонт Приморського бульвару, роботи над відновленням бульвару Жванецького, реконструкція зоопарку і заснування Музею історії Одеси.

Найбільш неоднозначна ситуація з медициною. З одного боку, за 2021 рік мерія закупила нове медичне обладнання для 10 комунальних медичних закладів і 12 КНП центрів первинної медико-санітарної допомоги й відкрила нове приймально-діагностичне відділення в міській клінічній лікарні №11. З іншого – навесні та восени місто мало неабиякі проблеми з "ковідними" місцями й медичним киснем.

Зі школами й дитячими садочками в Одесі все, як завжди (погано). За 2021-й жодного навчального закладу не побудували, хоча про цю проблему одесити нагадують Труханову вже досить довгий час. Єдине що, на територіях скверів Мечникова й Олексіївського обладнали спеціалізовані майданчики для дітей з інвалідністю, звели стадіон для ЗОШ №33 і провели капітальний ремонт у ЗОШ №5. Також продовжуються ремонтні роботи на 38 об’єктах.

Як сказано, так і забуто

Крім напіввиконаних обіцянок є ще й ті, про які Труханов взагалі забув. Як мінімум, це стосується встановлення "розумних" зупинок. За 2021-й мерія не встановила жодної через, нібито, необхідність додаткового фінансування. Також не відбувалися роботи стосовно створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації.

Обіцянка стосовно "економічно обгрунтованих тарифів, яке регулює місто" для багатьох одеситів взагалі більше схожа на злий жарт від Труханова. Адже у 2021-му піднялися ціни на проїзд у громадському транспорті (хоча якість залишилася на попередньому рівні), на комунальні послуги (при тому, що з постачанням води, світла і тепла у комунальників досі проблеми) і на користування майданчиками для платного паркування (де у більшості гроші вимагають невідомі паркувальники). "Обгрунтовується" це все тим, що мерія витрачає більше ресурсів на матеріальні ресурси та зарплати.

З паркуванням в Одесі взагалі окрема історія: крім того, що створення обіцяної Трухановим мобільної карти парковок навіть не розпочиналося, мер забув і про створення мережі муніципальних паркінгів в межах вулиць Середньофонтанської, Італійського бульвару, Канатної та Пироговської.

І, звісно, зважаючи на хаотичну забудову міста, будь-які обіцянки мера стосовно врегулювання земельних відносин теж не мають жодного сенсу. Особливо, коли він є із підозрюваних у справі розкрадання одеських земель.

В результаті, з усіх останніх обіцянок мера більшість – незавершені проєкти минулих каденцій. І якщо враховувати усі заяви, які Труханов зробив на посаді міського голови, то стримав своє слово він лише у 41% випадків. А це може означати, що мер спеціально "розтягує задоволення", аби якомога довше бути при владі та подавати кожен завершений проєкт, як справжнє свято.