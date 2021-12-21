"Нагуляли" собі на строк: в Одесі чоловіки викрали чужу автівку

В Одесі правоохоронці затримали двох хлопців віком 18-ти років, які викрали чужу автівку.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Приїхали розважитись

Як повідомляють у поліції, двоє молодиків приїхали до Одеси з Фонтанської громади на прогулянку. Під час неї вони помітили біля одного з торгових закладів, що у Суворівському районі ВАЗ, який не був зачиненим. Хлопці проникли всередину та спробували завести машину шляхом з'єднання дротів.

У хлопців не вийшло таким чином запустити двигун, тож вони вирішили відбуксирувати авто. Тим часом поліцейські звернули увагу на двох молодиків, які котили дорогою машину. Вони підійшли, аби з'ясувати, де і в який спосіб вони заволоділи нею, там вже й виявилось, що авто крадене.

Машину у порушників вилучили, а їх дії кваліфікували за ч. 2 ст. 289 ККУ, за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Нещодавні випадки крадіжок в Одесі та області