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"Нагуляли" собі на строк: в Одесі чоловіки викрали чужу автівку

Одеса
21 грудня 12:30
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За скоєне їм загрожує позбавлення волі стркоом від 5 до 8 років з конфісацією майна
"Нагуляли" собі на строк: в Одесі чоловіки викрали чужу автівку

В Одесі правоохоронці затримали двох хлопців віком 18-ти років, які викрали чужу автівку.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Приїхали розважитись

Як повідомляють у поліції, двоє молодиків приїхали до Одеси з Фонтанської громади на прогулянку. Під час неї вони помітили біля одного з торгових закладів, що у Суворівському районі ВАЗ, який не був зачиненим. Хлопці проникли всередину та спробували завести машину шляхом з'єднання дротів.

У хлопців не вийшло таким чином запустити двигун, тож вони вирішили відбуксирувати авто. Тим часом поліцейські звернули увагу на двох молодиків, які котили дорогою машину. Вони підійшли, аби з'ясувати, де і в який спосіб вони заволоділи нею, там вже й виявилось, що авто крадене. 

Машину у порушників вилучили, а їх дії кваліфікували за ч. 2 ст. 289 ККУ, за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. 

Нещодавні випадки крадіжок в Одесі та області

  • В Одесі, 20 грудня, 25-річну жінку з ознаками наркотичного сп'яніння затримали правоохоронці за крадіжку яхти. Жінка хотіла потрапити на ній у Миколаїв.

  • У Білгороді-Дністровському Одеської області затримали 37-річну жінку, яка систематично грабувала людей.

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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Одеса крадіжка авто угон
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