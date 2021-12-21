На війні всі методи підходять: як забудовники борються між собою за "ласі шматочки" Одеси

За останні десять років Одеса перетворилася на справжнє поле битви. Бажання забудовників заволодіти найбільш рентабельними землями призвело до корупційних скандалів та судових засідань, про які знають навіть за межами міста.

Тому Новини.LIVE Odesa розповідає, як забудовники борються між собою та обходять закони, щоб продати черговий ЖК.

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"Токсичні" ринкові стосунки

Фахівці з нерухомості впевнені, що, враховуючи історичну та культурну значущість міста, колорит і узбережжя Чорного моря, попит на житло в Одесі завжди високий. Забудовники це усвідомлюють і намагаються "вичавити" максимум.

"Конкуренція за земельні ділянки Одеси може вестись будь-якими способами. KADORR Group, наприклад, почали одразу купувати території та пропонувати дешевші умови розстрочки. А от “Пространство”, як мені здається, тримає свою людину у мерії, щоб та допомагала з пошуками місця для будівництва", – заявив експерт з інвестування у нерухомість Сергій П’ятницький.

Втім, якщо в інших містах конкуренція мотивує підприємців покращувати свій продукт, то одеські забудовники у боротьбі за ділянки активно користуються різними лазівками у законі. Прикладом того є схема будівництва апартаментів замість квартир.

"Апартаменти відносяться до нежитлового фонду, тому закон дозволяє зводити їх навіть у рекреаційних зонах (на пляжах, у паркових зонах тощо). Пізніше, після здачі об’єкта, забудовник може зібрати підписи мешканців та перевести будинок у житловий фонд. Це вважається цілком законним процесом, і саме за цією схемою KADORR Group і “Будова” забудували Аркадію", – зазначила голова агентства нерухомості Олена Загороднюк.

Фахівчиня також додає, що будівлю можуть і не переводити, проте тоді покупці не зможуть прописатися у придбаному місці, а також будуть вимушені платити за комунальні послуги у 3 рази більше.

Ще одна популярна схема стосується забудови пам’яток архітектури. Якщо підприємці хочуть звести на місці історичної будівлі свій об’єкт, вони орендують (або купують) ділянку та терпляче чекають, поки та розпадеться. Коли це відбулося, на місце викликають експертну комісію, яка виводить будинок з реєстру. За такою схемою, як вважають фахівці, компанія сімейства депутата з партії "Довіряй Ділам" Андрія Кісловського планує забудувати "Масонський дім".

Ба більше, поспіх і бажання зекономити приводить компанії, що конкурують між собою, як до внутрішніх конфліктів (невдоволення мешканців зданим житлом), так і зовнішніх (проблеми з представниками влади та закону).

Яскравий тому приклад – багаторічний конфлікт Аднана Ківана, засновника KADORR Group з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Міський голова звинувачує бізнесмена у забудові зелених зон, тоді як підприємець запевняє, що мер – корупціонер. Також Ківан тримає образу на мера за те, що той віддав у приватні руки клініку швидкої допомоги, яка була збудована компанією. Наразі ж Ківан запустив піар-кампанію, завдяки якій розраховує у майбутньому зайняти місце Труханова.

Також на всю Україну "відзначилася" компанія Володимира Галантерника "Будова". За версією слідчих з Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бізнесмен керував групою з 16 осіб (зокрема й Трухановим), щоб його фірма могла забудувати щонайменше 6 земельних ділянок Одеси. Наразі триває досудове розслідування, проте підозрювані не визнають провину.

"Співзасновник компанії “Будова” Дмитро Дімарський не вніс зазначену йому заставу у розмірі 59 мільйонів гривень. Тепер прокурори готують клопотання стосовно арешту", – повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

У "Будові" справу називають політично вмотивованою та продовжують рекламувати ЖК, що фігурують у розслідуванні. Ба більше, нещодавно компанія розпочала ще одне будівництво, на яке не має дозволу.

Вдалий досвід чи інструмент для маніпуляцій

Обговорюючи тему забудови Одеси, Труханов під час засідання "пригрозив" створити реєстр недоброчесних забудовників. Цю ідею, ймовірно, мер "підглянув" у колег зі Львова, де ідентичний реєстр давно ведуть та періодично оновлюють.

Суть списку у тому, що міський ДАБК вносить туди компанії, які будують без дозвільних документів або з численними порушеннями. Так, представники державно архітектурно-будівельного контролю намагаються застерегти містян від небезпечних інвестицій.

"Взагалі, переймати успішний досвід інших міст – це чудова ініціатива, що має сенс. Та в наших реаліях подібний реєстр можуть використовувати для маніпуляцій, “придумуючи” якісь історії, замість реальних фактів", – підкреслив експерт з інвестування у нерухомість Сергій П’ятницький.

Тобто, якщо одеські чиновники "підуть далі" й будуть застосовувати певні санкції проти недоброчесних забудовників, то це може призвести до нового сплеску корупції. Адже якби у мерії за цим дійсно слідкували, то жодний реєстр не знадобився б.