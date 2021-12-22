live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Мороз та сонце: прогноз погоди в Одесі на 23 грудня

Одеса
23 грудня 08:35
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 128
views-icon
Читати російською
Стовпчик термометра протримається на позначці до -6 градусів
Мороз та сонце: прогноз погоди в Одесі на 23 грудня

У четвер, 23 грудня, в Одесі буде хмарна погода з проясненнями. Містяни відчують мороз. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також: Мороз до -18 – синоптикиня дала прогноз погоди в Україні на 23 грудня

Погода

  • За даними синоптиків, в Одесі вдень стовпчик термометра протримається на позначці від -2 градусів до -4 градусів за Цельсієм. Вранці температура коливатиметься в межах від -8 до -10 градусів. Також прогнозують північно-західний вітер вночі, який вдень змінить напрямок на західний зі швидкістю 5-10 м/с. Буде хмарно з проясненнями.

Прогноз погоди в Одесі на 23 грудня за версією Sinoptik.ua

скрін

  • На сайті Sinoptik.ua прогнозують до -6 градусів вдень. До вечора показник термометра підніметься до -5 градусів. День буде ясним, без опадів.

Прогноз погоди на 23 грудня за версією Gismeteo

Погода

 

  • На сайті Gismeteo синоптики прогнозують сонячний, безхмарний день. Температура повітря опуститься до -5 градусів. Синоптики не прогнозують опадів.

Що думає про погоду ваш iPhone?

"Яблучна" техніка показує погоду за даними сайту Weather.com.

  • Прогнозують, що в Одесі погода буде ясною на світанку. Температура становитиме вдень до -6 градусів. Також синоптики прогнозують вітер від 7 до 12 м/с.

Інші новини про погоду

Останні новини по темі:
Авторка публікації
Талабан Анжеліка
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 128
погода Одеса
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

23 грудня 21:51

Одеса
В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

23 грудня 21:30

Одеса
Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

23 грудня 20:50

Одеса
Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

23 грудня 20:38

Одеса
Головна Одеса Мороз та сонце: прогноз погоди в Одесі на 23 грудня
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь