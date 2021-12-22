Мороз та сонце: прогноз погоди в Одесі на 23 грудня

У четвер, 23 грудня, в Одесі буде хмарна погода з проясненнями. Містяни відчують мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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- За даними синоптиків, в Одесі вдень стовпчик термометра протримається на позначці від -2 градусів до -4 градусів за Цельсієм. Вранці температура коливатиметься в межах від -8 до -10 градусів. Також прогнозують північно-західний вітер вночі, який вдень змінить напрямок на західний зі швидкістю 5-10 м/с. Буде хмарно з проясненнями.
Прогноз погоди в Одесі на 23 грудня за версією Sinoptik.ua
- На сайті Sinoptik.ua прогнозують до -6 градусів вдень. До вечора показник термометра підніметься до -5 градусів. День буде ясним, без опадів.
Прогноз погоди на 23 грудня за версією Gismeteo
- На сайті Gismeteo синоптики прогнозують сонячний, безхмарний день. Температура повітря опуститься до -5 градусів. Синоптики не прогнозують опадів.
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"Яблучна" техніка показує погоду за даними сайту Weather.com.
- Прогнозують, що в Одесі погода буде ясною на світанку. Температура становитиме вдень до -6 градусів. Також синоптики прогнозують вітер від 7 до 12 м/с.
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