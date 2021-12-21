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Хаджибейський міст на Одещині перекриють на ніч і три дні: схема об'їзду

Одеса
21 грудня 12:25
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В основному проїхати вдасться тільки після шостої вечора
Хаджибейський міст на Одещині перекриють на ніч і три дні: схема об'їзду

В Одеській області частково перекриють рух транспорту через Хаджибейський лиман. Автомобілі не зможуть по ньому проїхати вночі, 21 грудня, і після ще три дні.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

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Яка причина перекриття

До 24 грудня включно працівникам необхідно провести налагоджувальні роботи системи моніторингу зважування в русі (WIM). Сам Хаджибейський лиман розташований на автодорозі М-05 Київ — Одеса (км 445). 

Як закриють рух

Рух буде закрито для всіх видів транспорту вже у вівторок, 21 грудня, з 21:00 до 5:00 ранку 22 грудня. Для трьох днів графік наступний:

  • 22 грудня – з 9:00 до 18:00;
  • 23 грудня – з 9:00 до 18:00;
  • 24 грудня – з 9:00 до 18:00.

Схема об'їзду

Хаджибейский мост перекроют на ночь и три дня – схема объезда

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса ремонт дороги
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