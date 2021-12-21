Хаджибейський міст на Одещині перекриють на ніч і три дні: схема об'їзду

В Одеській області частково перекриють рух транспорту через Хаджибейський лиман. Автомобілі не зможуть по ньому проїхати вночі, 21 грудня, і після ще три дні.
Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.
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До 24 грудня включно працівникам необхідно провести налагоджувальні роботи системи моніторингу зважування в русі (WIM). Сам Хаджибейський лиман розташований на автодорозі М-05 Київ — Одеса (км 445).
Рух буде закрито для всіх видів транспорту вже у вівторок, 21 грудня, з 21:00 до 5:00 ранку 22 грудня. Для трьох днів графік наступний: