Хаджибейський міст на Одещині перекриють на ніч і три дні: схема об'їзду

В Одеській області частково перекриють рух транспорту через Хаджибейський лиман. Автомобілі не зможуть по ньому проїхати вночі, 21 грудня, і після ще три дні.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

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Яка причина перекриття

До 24 грудня включно працівникам необхідно провести налагоджувальні роботи системи моніторингу зважування в русі (WIM). Сам Хаджибейський лиман розташований на автодорозі М-05 Київ — Одеса (км 445).

Як закриють рух

Рух буде закрито для всіх видів транспорту вже у вівторок, 21 грудня, з 21:00 до 5:00 ранку 22 грудня. Для трьох днів графік наступний:

22 грудня – з 9:00 до 18:00;

23 грудня – з 9:00 до 18:00;

24 грудня – з 9:00 до 18:00.

Схема об'їзду

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