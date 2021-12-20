Як одесити зустрічали броненосець "Потьомкін". Історичне фото біля пам'ятника Дюку

Броненосець "Потьомкін" відомий тим, що саме на цьому судні вперше в історії російського флоту відбулося масштабне збройне повстання моряків. Втім, до цієї події подивитися на чудо морфлоту одного дня в Одесі зібралися сотні охочих.

Історичне фото одеситів опублікував Георгій Бербер.

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Фото людей

На світлині видно, як сотні людей зібралися на бульварі біля пам'ятника Дюка. Серед охочих побачити чудо-корабель є як ошатні пані у дорогих вбраннях, так і звичайні робітники з дітьми.

Що відомо про броненосець "Потьомкін"

"Князь Потьомкін-Таврійський" – панцерник Чорноморського флоту Російської імперії. Названий на честь Григорія Потьомкіна. Корабель заклали 28 вересня 1898 року на корабельні Чорноморського суднобудівного заводу в місті Миколаїв.

У червні 1905 року броненосець вийшов у море на навчальні стрільби. Приводом для спалаху бунту стала відмова частини екіпажу вживати в їжу зіпсоване м'ясо (їм подали борщ з червивим м'ясом). Після погроз з боку командира судна капітана 1-го рангу Євгена Голікова покарати моряків стався жорсткий бунт.

Не маючи чіткого плану дій, повстанці скерували корабель в Одесу, де не знайшли підтримки, і за тиждень у румунському порту Констанца здалися місцевій владі.

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