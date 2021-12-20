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Як одесити зустрічали броненосець "Потьомкін". Історичне фото біля пам'ятника Дюку

Одеса
21 грудня 03:10
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На фото добре видно одяг та навіть настрої тих, хто очікував на корабель
Як одесити зустрічали броненосець "Потьомкін". Історичне фото біля пам'ятника Дюку

Броненосець "Потьомкін" відомий тим, що саме на цьому судні вперше в історії російського флоту відбулося масштабне збройне повстання моряків. Втім, до цієї події подивитися на чудо морфлоту одного дня в Одесі зібралися сотні охочих.

Історичне фото одеситів опублікував Георгій Бербер.

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Фото людей

Броненосец Потемкин

На світлині видно, як сотні людей зібралися на бульварі біля пам'ятника Дюка. Серед охочих побачити чудо-корабель є як ошатні пані у дорогих вбраннях, так і звичайні робітники з дітьми.

Що відомо про броненосець "Потьомкін"

корабель

"Князь Потьомкін-Таврійський" – панцерник Чорноморського флоту Російської імперії. Названий на честь Григорія Потьомкіна. Корабель заклали 28 вересня 1898 року на корабельні Чорноморського суднобудівного заводу в місті Миколаїв.

У червні 1905 року броненосець вийшов у море на навчальні стрільби. Приводом для спалаху бунту стала відмова частини екіпажу вживати в  їжу зіпсоване м'ясо (їм подали борщ з червивим м'ясом). Після погроз з боку командира судна капітана 1-го рангу Євгена Голікова покарати моряків стався жорсткий бунт.

Не маючи чіткого плану дій, повстанці скерували корабель в Одесу, де не знайшли підтримки, і за тиждень у румунському порту Констанца здалися місцевій владі. 

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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