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Дві різні будівлі: як виглядала Кірха в Одесі до пожежі. Фото 1820-х років

Одеса
22 грудня 00:11
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Після "вогняної бурі" будівля пустувала близько 20 років
Дві різні будівлі: як виглядала Кірха в Одесі до пожежі. Фото 1820-х років

Кірха з початку свого існування в 1824 році встигла бути перебудованою і спаплюженої СРСР.  Обвалення дзвіниці і колон не стали останніми невдачами Євангелічно-лютеранської церкви, а продовжилися пожежею.

Про це розповідає Новини.LIVE Odesa.

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Що передувало пожежі

Після перебудови в 19 столітті Кірха найбільше постраждала від рук "совєтів". Антирелігійна політика в СРСР призвела до того, що священне місце перетворили на спортивний зал зі складами інституту зв'язку. У вівтарній частині поставили туалети з душовими, які за підсумком розмили стіни вологістю і спричинили руйнування фундаментів.

Як Кірха "жила" після цього

Пожежа сталася в 1970-х роках. Після неї будівля довгий час була порожня. Туди приходили безпритульні й наркомани, а діти грали там в хованки або квача. 

Как выглядела Кирха в Одессе до пожара — фото 1820-х годов

Відновлення церкви після "совєтів"

У 1992 році Одесу обрали як центр Української єпархії і з того часу члени церкви, відвідувачі та Лютеранська громада Баварії збирали на ремонт. Для відновлення Кірхи залучили всього 6,5 мільйона євро, тому церкві вдалося за такі гроші побудувати навіть свою дзвіницю з чотирма дзвонами. 

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса історія фото
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