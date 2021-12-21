Дві різні будівлі: як виглядала Кірха в Одесі до пожежі. Фото 1820-х років

Кірха з початку свого існування в 1824 році встигла бути перебудованою і спаплюженої СРСР. Обвалення дзвіниці і колон не стали останніми невдачами Євангелічно-лютеранської церкви, а продовжилися пожежею.

Про це розповідає Новини.LIVE Odesa.

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Що передувало пожежі

Після перебудови в 19 столітті Кірха найбільше постраждала від рук "совєтів". Антирелігійна політика в СРСР призвела до того, що священне місце перетворили на спортивний зал зі складами інституту зв'язку. У вівтарній частині поставили туалети з душовими, які за підсумком розмили стіни вологістю і спричинили руйнування фундаментів.

Як Кірха "жила" після цього

Пожежа сталася в 1970-х роках. Після неї будівля довгий час була порожня. Туди приходили безпритульні й наркомани, а діти грали там в хованки або квача.

Відновлення церкви після "совєтів"

У 1992 році Одесу обрали як центр Української єпархії і з того часу члени церкви, відвідувачі та Лютеранська громада Баварії збирали на ремонт. Для відновлення Кірхи залучили всього 6,5 мільйона євро, тому церкві вдалося за такі гроші побудувати навіть свою дзвіницю з чотирма дзвонами.

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