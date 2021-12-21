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Дорогу Одеса – Миколаїв розширять до 4 смуг у межах Миколаївської області

Одеса
21 грудня 16:24
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Цей проєкт обговорюють з 2017 року
Дорогу Одеса – Миколаїв розширять до 4 смуг у межах Миколаївської області

Дорогу М14, яка сполучає Одесу та Миколаїв, планують розширити та зробити її 4-смуговою.

Про це повідомляє Пасажирський транспорт.

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Що відомо про проєкт

Про наміри розширити до 4 смуг дорогу М14 "Одеса – Миколаїв – Мелітополь – Новоазовськ" в межах Миколаївської області повідомив голова місцевої ОДА Віталій Кім. 

Як заявив чиновник, цей проєкт є складним у виконанні, втім, він нарешті зрушив з місця. Наразі його поділили на 5 проєктних ділянок, а також оголошені тендери на проєктування. 

Окрім цього, за запитом вже провели роботи спільно з Держгеокадастром, а також наявне усне схвалення цього проєкту від президента України Володимира Зеленського. Цей проєкт обговорювали ще з 2017 року, він є фактично частиною ідеї щодо будівництва чотирисмугової дороги з бетонним покриттям, яка має сполучити порти України від Одеси до Херсону. 

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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Одеса ремонт дороги Миколаїв
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