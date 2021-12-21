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Найбільше відключень світла в Приморському та Київському районах: список адрес в Одесі на 22 грудня

Одеса
21 грудня 15:25
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Найбільше відключень світла в Приморському та Київському районах: список адрес в Одесі на 22 грудня

В Одесі 22 грудня сотні будинків залишаться без електропостачання у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на мережі.

Про це повідомляє "Блекаут".

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Адреси та графік

1-й Офіцерський провулок

1, 15А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 2А, 8А, 9, 9А, 9В, 10, 11, 11А, 12, 8

З 09:00 по 17:00

2-й Куликовський провулок

З 06:00 по 22:00

3-й Проєктований провулок

3А, 2, 3, 4, 5а, 3а, 5, 3б, 6а, 6/1, 6/2, 6, 7, 8

З 09:00 по 18:00

6-а Пересипська вулиця

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 11а, 2А, 12/2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

З 09:00 по 19:00

7-а Пересипська вулиця

6, 11, 13

З 09:00 по 19:00

Авдєєва-Чорноморського вулиця

55Б, 100М, 106, 106г

З 09:00 по 18:00

Богдана Хмельницького вулиця

11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

З 09:00 по 18:00

Довга вулиця

21, 47А, 25, 26, 26а, 26б, 26б/1, 26Ж, 27, 27А, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 31-1, 31а, 31б, 31в, 23, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 33/9, 33/9Б, 34, 34/4, 34а, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46а, 33

З 09:00 по 17:00

Долинська вулиця

14, 14а

З 09:00 по 19:00

Юхима Геллера вулиця

31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 45В, 45г, 45д, 45Д/1, 45е, 45ж, 45з, 45И, 38б, 60, 47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 47е, 47ж, 47з, 47к, 47Л, 35а, 48а, 31б, 49а, 33а, 42а, 52а, 52а1, 52А2, 52а3, 52б, 52в, 52Г, 52д, 52Е, 52Ж, 43а, 43б, 54а, 43б/1, 33Б, 38А, 45а, 45б, 59А, 59б, 31а, 86А, 85А, 62/3, 62/4, 62А, 84б, 84а, 84/1, 83а, 67/1, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67д2, 67Е, 67И, 67М, 83/2, 82в, 69а, 69В, 82б, 70а, 70Б, 82а, 71а, 71б, 82/А, 72/б, 72А, 72б, 72В, 82/1, 73/А-2, 73А, 73б, 73в, 79в, 75А, 75б, 75В, 79Б, 79А1, 79а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 241, 471, 542, 552, 721

З 09:00 по 18:00

Жаботинського вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3б, 2а, 4/2, 4А, 2б, 5а, 1а, 10А, 7а, 9А, 8а, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20

З 09:00 по 18:00

Канатна вулиця

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 971, 100/5, 100/1, 100/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 100/3, 100/4

З 06:00 по 22:00

Ліверпульський провулок

1А, 5, 6, 6/1, 6А / 2, 6Б, 7

З 09:00 по 17:00

М'ясоїдівська вулиця

28, 30

З 09:00 по 18:00

Недєліна вулиця

55а/3, 97А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 69, 69а, 70, 70а, 71, 71а, 72, 58А, 72Б, 72В, 73а, 73б, 73в, 75, 75А, 75б, 77, 79, 81, 83, 83а, 83б, 91-91а, 72А

З 09:00 по 18:00

Офіцерська вулиця

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8-8а, 5а, 9/1, 9/4, 9/7, 5б, 5в, 18, 11б, 4/1, 12а, 7-7а, 13/3, 7а, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 7б, 4б, 16А, 16б, 16г, 9а

З 09:00 по 17:00

провулок Катаєва

1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7д, 8

З 06:00 по 22:00

Петрашевського вулиця

23

З 09:00 по 18:00

Пироговська вулиця

21

З 06:00 по 22:00

Рибальський провулок

2, 3, 3- 5, 3/5А, 3 / а, 3а, 4, 6

З 09:00 по 17:00

Семафорний провулок

4

З 06:00 по 22:00

Семена Яхненка вулиця

2, 27б, 3/2, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 5, 5а, 3, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 17, 17а, 27, 6

З 09:00 по 17:00

Семінарська вулиця

11, 13, 15, 18, 24, 1820, 11А, 15б, 24а, 24Б, 26/28, 18/20

З 06:00 по 22:00

Перекриття дороги в Одеській області

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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