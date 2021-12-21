Найбільше відключень світла в Приморському та Київському районах: список адрес в Одесі на 22 грудня

В Одесі 22 грудня сотні будинків залишаться без електропостачання у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на мережі.
Про це повідомляє "Блекаут".
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1-й Офіцерський провулок
1, 15А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 2А, 8А, 9, 9А, 9В, 10, 11, 11А, 12, 8
З 09:00 по 17:00
2-й Куликовський провулок
3А
З 06:00 по 22:00
3-й Проєктований провулок
3А, 2, 3, 4, 5а, 3а, 5, 3б, 6а, 6/1, 6/2, 6, 7, 8
З 09:00 по 18:00
6-а Пересипська вулиця
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 11а, 2А, 12/2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
З 09:00 по 19:00
7-а Пересипська вулиця
6, 11, 13
З 09:00 по 19:00
Авдєєва-Чорноморського вулиця
55Б, 100М, 106, 106г
З 09:00 по 18:00
Богдана Хмельницького вулиця
11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
З 09:00 по 18:00
Довга вулиця
21, 47А, 25, 26, 26а, 26б, 26б/1, 26Ж, 27, 27А, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 31-1, 31а, 31б, 31в, 23, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 33/9, 33/9Б, 34, 34/4, 34а, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46а, 33
З 09:00 по 17:00
Долинська вулиця
14, 14а
З 09:00 по 19:00
Юхима Геллера вулиця
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 45В, 45г, 45д, 45Д/1, 45е, 45ж, 45з, 45И, 38б, 60, 47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 47е, 47ж, 47з, 47к, 47Л, 35а, 48а, 31б, 49а, 33а, 42а, 52а, 52а1, 52А2, 52а3, 52б, 52в, 52Г, 52д, 52Е, 52Ж, 43а, 43б, 54а, 43б/1, 33Б, 38А, 45а, 45б, 59А, 59б, 31а, 86А, 85А, 62/3, 62/4, 62А, 84б, 84а, 84/1, 83а, 67/1, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67д2, 67Е, 67И, 67М, 83/2, 82в, 69а, 69В, 82б, 70а, 70Б, 82а, 71а, 71б, 82/А, 72/б, 72А, 72б, 72В, 82/1, 73/А-2, 73А, 73б, 73в, 79в, 75А, 75б, 75В, 79Б, 79А1, 79а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 241, 471, 542, 552, 721
З 09:00 по 18:00
Жаботинського вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3б, 2а, 4/2, 4А, 2б, 5а, 1а, 10А, 7а, 9А, 8а, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20
З 09:00 по 18:00
Канатна вулиця
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 971, 100/5, 100/1, 100/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 100/3, 100/4
З 06:00 по 22:00
Ліверпульський провулок
1А, 5, 6, 6/1, 6А / 2, 6Б, 7
З 09:00 по 17:00
М'ясоїдівська вулиця
28, 30
З 09:00 по 18:00
Недєліна вулиця
55а/3, 97А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 69, 69а, 70, 70а, 71, 71а, 72, 58А, 72Б, 72В, 73а, 73б, 73в, 75, 75А, 75б, 77, 79, 81, 83, 83а, 83б, 91-91а, 72А
З 09:00 по 18:00
Офіцерська вулиця
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8-8а, 5а, 9/1, 9/4, 9/7, 5б, 5в, 18, 11б, 4/1, 12а, 7-7а, 13/3, 7а, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 7б, 4б, 16А, 16б, 16г, 9а
З 09:00 по 17:00
провулок Катаєва
1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7д, 8
З 06:00 по 22:00
Петрашевського вулиця
23
З 09:00 по 18:00
Пироговська вулиця
21
З 06:00 по 22:00
Рибальський провулок
2, 3, 3- 5, 3/5А, 3 / а, 3а, 4, 6
З 09:00 по 17:00
Семафорний провулок
4
З 06:00 по 22:00
Семена Яхненка вулиця
2, 27б, 3/2, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 5, 5а, 3, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 17, 17а, 27, 6
З 09:00 по 17:00
Семінарська вулиця
11, 13, 15, 18, 24, 1820, 11А, 15б, 24а, 24Б, 26/28, 18/20
З 06:00 по 22:00