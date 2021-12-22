Без світла залишаться всього кілька адрес: список відключень в Одесі на 23 грудня

В Одесі 23 грудня сотні будинків залишаться без електропостачання у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на мережі.
Про це повідомляє "Блекаут".
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