live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Одеса
  • Без світла залишаться всього кілька адрес: список відключень в Одесі на 23 грудня

Без світла залишаться всього кілька адрес: список відключень в Одесі на 23 грудня

Одеса
22 грудня 15:59
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 281
views-icon
Читати російською
Перевірте, чи є ваша адреса в списку
Без світла залишаться всього кілька адрес: список відключень в Одесі на 23 грудня

В Одесі 23 грудня сотні будинків залишаться без електропостачання у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на мережі.

Про це повідомляє "Блекаут".

Читайте також:Чекають смертей від холоду? В Одесі ще не відкрили жодного пункту обігріву

Адреси та графік

Богдана Хмельницького вулиця

1, 1/3, 1а

З 07:00 по 18:00

Генерала Ватутіна вулиця

21, 22

З 07:00 по 18:00

Заславського вулиця

38

З 09:00 по 18:00

Мала Арнаутська вулиця

110, 112, 119

З 09:00 по 18:00

Мечникова вулиця

106, 108, 110, 112

З 07:00 по 18:00

Мічуріна вулиця

19, 19а

З 09:00 по 19:00

Новомосковська дорога

19

З 09:00 по 19:00

провулок Матроська Слобідка

2

З 09:00 по 19:00

Старопортофранківська вулиця

107, 109, 113, 115, 117

З 09:00 по 18:00

Теплична вулиця

3б, 4А

З 09:00 по 19:00

Чорноморського Козацтва вулиця

100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116

З 09:00 по 21:00

Новини про Одесу

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 281
Одеса
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

23 грудня 21:51

Одеса
В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

23 грудня 21:30

Одеса
Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

23 грудня 20:50

Одеса
Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

23 грудня 20:38

Одеса
Головна Одеса Без світла залишаться всього кілька адрес: список відключень в Одесі на 23 грудня
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь