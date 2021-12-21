Бігав за старенькою мамою з ножем: на Одещині засудили чоловіка

В Одеській області засудили 54-річного чоловіка, який погрожував своїй матері розправою.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
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Мешканець Болградського району у стані алкогольного сп'яніння бігав із ножем за своєю літньою мамою. Інцидент трапився ще у липні.
"Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство щодо старенької та має судимість за цей злочин. Цього разу поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.
Зібравши всі необхідні докази, правоохоронці направили їх та обвинувальний акт до суду. Суддя призначив чоловіку покарання у вигляді шести місяців арешту. Їх обвинувачений проведе в Ізмаїльському слідчому ізоляторі.
В Одесі, 20 грудня, 25-річну жінку з ознаками наркотичного сп'яніння затримали правоохоронці за крадіжку яхти. Жінка хотіла потрапити на ній у Миколаїв.
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