Бігав за старенькою мамою з ножем: на Одещині засудили чоловіка

В Одеській області засудили 54-річного чоловіка, який погрожував своїй матері розправою.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Сидітиме у СІЗО

Мешканець Болградського району у стані алкогольного сп'яніння бігав із ножем за своєю літньою мамою. Інцидент трапився ще у липні.

"Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство щодо старенької та має судимість за цей злочин. Цього разу поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Зібравши всі необхідні докази, правоохоронці направили їх та обвинувальний акт до суду. Суддя призначив чоловіку покарання у вигляді шести місяців арешту. Їх обвинувачений проведе в Ізмаїльському слідчому ізоляторі.

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