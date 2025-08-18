В Росії жінкам забороняють зустрічатися із чоловіками не своєї національності

Інгуські жінки на відпочинку в Ізбербаші. Фото: росЗМІ

Чоловіки з російської республіки Інгушетія намагаються контролювати відпочинок своїх співвітчизниць. Вони забороняють жінкам і дівчатам інгуського походження ходити на побачення з представниками інших національностей.

Про це повідомили російські медіа.

Середні віки на російському Кавказі

У російських республіках Північного Кавказу поширюються практично середньовічні звичаї щодо місцевих жінок.

Так, у дагестанське місто Ізбербаш приїхали кілька десятків чоловіків із Республіки Інгушетія.

Метою їхнього приїзду став пошук "неправильних жінок".

Хто такі "неправильні жінки", на думку інгуських чоловіків

В місті Ізбербаш, що у Республіці Дагестан, є курорт на березі Каспійського моря, куди їздять відпочивати, зокрема, і мешканці Інгушетії.

Чоловіки з Інгушетії приїхали для того, аби перевірити "чутки про те, що інгушки ходять на побачення з людьми інших національностей".

Згідно із їхніми вимогами, жінки-інгушки мають право зустрічатися тільки з представниками свого етносу і більше ні з ким.

Учасники середньовічного "рейду" перевіряли пляжі та різні заклади до шостої ранку.

