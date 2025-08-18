В Росії жінкам забороняють зустрічатися із чоловіками не своєї національності

В РФ жінкам заборонили зустрічатися з чоловіками інших етносів
Чоловіки з російської республіки Інгушетія намагаються контролювати відпочинок своїх співвітчизниць. Вони забороняють жінкам і дівчатам інгуського походження ходити на побачення з представниками інших національностей.
Про це повідомили російські медіа.
Середні віки на російському Кавказі
У російських республіках Північного Кавказу поширюються практично середньовічні звичаї щодо місцевих жінок.
Так, у дагестанське місто Ізбербаш приїхали кілька десятків чоловіків із Республіки Інгушетія.
Метою їхнього приїзду став пошук "неправильних жінок".
Хто такі "неправильні жінки", на думку інгуських чоловіків
В місті Ізбербаш, що у Республіці Дагестан, є курорт на березі Каспійського моря, куди їздять відпочивати, зокрема, і мешканці Інгушетії.
Чоловіки з Інгушетії приїхали для того, аби перевірити "чутки про те, що інгушки ходять на побачення з людьми інших національностей".
Згідно із їхніми вимогами, жінки-інгушки мають право зустрічатися тільки з представниками свого етносу і більше ні з ким.
Учасники середньовічного "рейду" перевіряли пляжі та різні заклади до шостої ранку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії піп порадив жінкам народжувати більше дітей, щоб не було шкода відправляти на війну.
Додамо, ми повідомляли про те, що Міноборони РФ активно вербує на війну в Україні ув'язнених жінок.
Читайте Новини.LIVE!