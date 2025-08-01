Microsoft викрила хакерів ФСБ Росії, які атакували іноземні посольства в Москві

Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: pixabay.com

Хакерська група РФ Secret Blizzard, яка безпосередньо пов'язана з російською ФСБ, використовувала держсистему перехоплення зв'язку (СОРМ) для шпигунства за іноземними посольствами в Москві. Група видавала себе відомою фірмою з кібербезпеки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Microsoft.

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За даними Microsoft, хакерське угруповання Secret Blizzard (також відоме, як Turla), організувало масштабну кампанію кібершпіонажу, використовуючи російських інтернет-провайдерів для проведення зломів.

Крім того, хакери Turla маскували своє шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) під антивірус від російської компанії "Лабораторія Касперського".

Отримавши доступ до російських інтернет-провайдерів, хакери атакували іноземні посольства в Москві. У звіті зазначено, що вони перенаправляли інтернет-трафік жертв і завантажували шкідливе ПЗ, щоб, судячи з усього, займатися збором розвідувальної інформації. Сама Microsoft конкретних цілей хакерів не назвала.

За даними компанії, шкідлива програма, відома як ApolloShadow, знімає шифрування з пристроїв жертви. Таким чином програма перетворює інтернет-активність жертви злому на дані, які легко читаються, зокрема переглянуті веб-сторінки та конфіденційні облікові дані.

Bloomberg зазначає, що ця хакерська група діє вже понад 25 років. В уряді США заявили, що вона вважається однією з найвитонченіших, найстійкіших, і є частиною ФСБ Росії.

Мін'юст США 2023 року заявив, що ліквідував комп'ютерну мережу, яку Turla використовувала для атак на жертв по всьому світу за дорученням уряду в Москві.

Також у звіті Microsoft сказано, що російські внутрішні системи перехоплення зв'язку (СОРМ), ймовірно, відіграють ключову роль у забезпеченні цих великомасштабних операцій.

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що за першу половину 2025 року, на Україну було здійснено 3,8 млн кібератак. Як уточнили в Держспецзв'язку України, зазвичай це робота проросійських хакерських угруповань.

Також у червні NYT писало, що останнім часом Китай активізував хакерські атаки проти Росії. Зокрема, Пекін хоче отримати секретні дані з Москви.