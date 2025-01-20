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У які кольори одягатися, щоб притягнути гроші та удачу

20 січня 2025 19:51
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Невидима сила кольорів — що носити для удачі й багатства
Стильна жінка у білому. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Експерти з езотерики впевнені: правильно підібрані кольори в одязі здатні не лише підкреслити нашу індивідуальність, а й залучити гармонію, успіх та добробут. Здавна люди помітили, що кольори впливають на наш настрій, самопочуття і навіть життєві обставини. Якщо додати до свого гардероба кілька правильних відтінків, можна суттєво покращити якість життя.

Видання Pixel назвало п’ять кольорів, які вважаються магнітами для щастя, здоров’я та багатства.

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Червоний

Цей колір буквально заряджає впевненістю та допомагає досягати цілей. У багатьох культурах червоний асоціюється з владою і процвітанням. Якщо плануєте важливий проєкт, хочете захистити свою ідею чи скласти складний іспит — вибирайте червоний. Він додасть рішучості та допоможе привернути успіх у вашу сторону.

Червоний колір не залишить байдужим нікого
Дівчина в червоній кофтинці. Фото: Freepik

Синій

Глибокий синій відтінок часто називають королівським, і не дарма. Він символізує надійність, спокій та рішучість. Одягнувши щось синє, можна позбутися зайвих сумнівів і знайти впевненість, що так потрібна перед важливими зустрічами чи подіями.

Зелений

Зелений символізує природу, зростання і стабільність. Його часто пов’язують із грошима та новими можливостями. Хочете залучити фінансовий добробут? Тоді зелений одяг чи аксесуари стануть вашими найкращими помічниками.

Зелений колір в тренді цього року
Дівчина в зеленому светрі. Фото: Freepik

Золотавий

Цей відтінок одразу асоціюється з багатством і вишуканістю. Золотавий одяг підкреслює вашу харизму, додає впевненості й буквально притягує успіх. Особливо він корисний для жінок, які прагнуть розкоші й гармонійних стосунків.

Білий

Білий колір допомагає залишити всі негаразди позаду й відкрити нову сторінку життя. Він очищує від негативу, створює відчуття легкості та дає енергію для змін. Якщо прагнете позбутися труднощів і налаштувати життя на краще, додайте білий у свій гардероб.

Білий колір - це про вишуканість і елегантність
Дівчина в білій сукні. Фото: Freepik

Кожен із цих кольорів несе свою особливу енергетику. Обирайте ті, що резонують із вами, і нехай ваш одяг стане ще одним джерелом натхнення та успіху.

Раніше ми писали, яка прикраса може принести удачу у 2025 році.

Також ми повідомляли, який манікюр може накликати біду цього року.

прикмети мода одяг стиль кольори

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