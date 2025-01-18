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Тренд весни-2025 — який верхній одяг стане мастхевом сезону

18 січня 2025 18:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендовий верхній одяг до весни — що купити цього сезону
Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Тренч — це класика, яка завжди в тренді, і обов'язковий елемент весняного гардероба кожної модниці. Він ідеально підходить для міжсезоння: коли вже не так холодно, але ще не зовсім тепло. Ще одна перевага тренча — його універсальність. Він знадобиться вам і восени, а не лише навесні.

Новини.LIVE розповість більше про переваги цього верхнього одягу.

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Кожного сезону дизайнери додають щось нове до цього класичного одягу — змінюються кольори, матеріали та крій. Цієї весни наймодніший варіант тренча — це оверсайз. Його можна було побачити на показах Gucci, Stella McCartney, Chloé та інших брендів. Об'ємний тренч не лише забезпечує комфорт і свободу рухів, але й додає образу стильного акценту.

Об'ємний тренч буде в моді цієї весни
Об'ємний тренч. Фото з Instagram

Як носити тренч оверсайз цієї весни

Оверсайз тренч — справжня знахідка для тих, хто любить багатошарові образи. Він дозволяє легко додати кілька шарів одягу. Наприклад, бренд Rokh пропонує поєднувати чорний тренч із широкими штанами чи спідницею. Такий образ чудово підходить і для прогулянки, і для зустрічі.

З тренчом можна комбінувати різний одяг
Стильний образ з тренчем. Фото з Instagram

Для ділового стилю оверсайз тренч також стане чудовим доповненням. Stella McCartney демонструє образ із жакетом, спідницею та сорочкою, доповнений об'ємним тренчем. А на показі Saint Laurent тренч доповнив чоловічий костюм зі штанами, створюючи елегантний і стильний вигляд.

Якщо вам до душі бохо-стиль, зверніть увагу на колекцію Chloé. Легкі мінісукня з рюшами у парі з довгими тренчами мають жіночний вигляд.

Які кольори та матеріали обрати

Бежевий і чорний — безумовні фаворити, адже вони легко комбінуються з будь-якими кольорами. Але якщо хочеться додати яскравості, зверніть увагу на моделі в синіх, зелених чи червоних відтінках, як у Loewe. Для тих, хто любить експериментувати, підійдуть тренчі з нестандартних матеріалів, наприклад, м'ята тканина з поясом на стегнах, як у Ferragamo.

З кольором тренчу можна сміливо експерементувати
Тренч у трендовому кольорі. Фото з Instagram

Якщо турбуєтеся, що об'ємний тренч може порушити пропорції, обирайте моделі з поясом на талії — це підкреслить силует і додасть гармонії.

Раніше ми писали про те, на які шкіряні речі варто звернути увагу в 2025 році.

Також ми повідомляли, яка модель пальто в моді цього сезону.

мода одяг тренди стиль 2025 рік

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19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:34 Негода накриє Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

19:14 У Генштабі повідомили про застосування РФ хімічних боєприпасів

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