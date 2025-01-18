Річ, яка підкорила 2025 — стильний вибір замість футболок і топів

Дівчина в топі. Фото: Freepik

У повсякденному гардеробі футболки вже давно стали улюбленою річчю. Їх зручно носити, вони підходять до будь-якого образу, а ще їх легко поєднувати з іншим одягом. Але навіть такі беззаперечні фаворити часом можуть набридати. Якщо хочеться чогось свіжого та більш цікавого, то в сезоні 2025 року є чудова альтернатива — жилети.

Новини.LIVE розповість, які жилети варто обирати, щоб мати модний вигляд цього року.

Читайте також:

Які жилети готові стати частиною вашого стилю

Класика з нотками сучасності

Якщо ви любите класичний стиль, зверніть увагу на жилети прямого крою у базових кольорах. Дизайнери пропонують робити ставку на якісні моделі з костюмної тканини. Такі речі можна сміливо назвати довгостроковою інвестицією у гардероб. Більш сучасний варіант — приталені жилети.

Приталений жакет. Фото з Instagram

Особливо ефектний вигляд такі моделі мають з глибоким декольте, які можна доповнити простим бра. Поєднувати їх варто з широкими джинсами чи штанами, щоб зберегти баланс пропорцій.

Жилети для сміливих експериментів

Любите нестандартні рішення? Спробуйте об'ємні жилети. Їх можна носити поверх футболок, лонгслівів або сорочок. Для створення гармонійного образу підбирайте одяг прямого крою: джинси, класичні штани або спідниці середньої довжини. Ще один хіт сезону — подовжені жилети у стилі 90-х. Однобортні чи двобортні, вони мають ефектний вигляд і підходять для різних образів.

Жилет у поєднанні з топом. Фото з Instagram

А якщо хочеться справжнього тренду, зверніть увагу на жилети з кишенями у стилі "карго". Такі моделі дизайнери пропонують носити з жіночними блузами або легкими спідницями.

Гра з матеріалами

Щоб додати нових фарб до образів, варто звернути увагу на матеріал. Крім класичної костюмної тканини, у тренді замша, денім, шкіра, вельвет і навіть оксамит. Такі жилети допоможуть зробити ваш стиль більш оригінальним.

Популярності також набирають моделі з "жатої" тканини — їх не потрібно прасувати, а мають вони дуже ефектний вигляд. Для яскравого контрасту можна комбінувати такі жилети з одягом з атласу, шовку чи віскози.

Стильний жалет. Фото з Instagram

Чому варто спробувати

Жилет у 2025 році — це не просто модна річ, а універсальний елемент, який легко підлаштувати під ваш стиль. Він стане гарною альтернативою звичним футболкам і допоможе створити безліч цікавих образів для будь-якого випадку.

Раніше ми писали про те, чим можна доповнити шкіряну спідницю цієї зими.

Також ми повідомляли, які сумки будуть в моді 2025 року.