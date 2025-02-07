Як носити джинси з піджаком — 7 стильних ідей на кожен день

Дівчина в стильному піджаку. Фото: Freepik

Джинси та піджак — це бездоганне поєднання, яке завжди має стильний та доречний вигляд. Це класика, що не втрачає актуальності, адже дозволяє створювати безліч образів: від ділового до розслабленого casual. Головне — правильно підібрати фасони та аксесуари, щоб підкреслити індивідуальність.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Джинси та піджак для роботи

Сучасний дрес-код стає все менш суворим, і джинси поступово вкорінюються навіть у офісному стилі. Головне правило — вибирати моделі без зайвих деталей, потертостей чи дірок. Темні джинси прямого або приталеного крою чудово поєднуються з класичним піджаком у нейтральних відтінках — чорному, сірому чи бежевому. Завершити образ допоможе сорочка, елегантний трикотаж і взуття на підборах. Це вишукано, стримано і водночас комфортно.

Піджак з джинсами. Фото з Instagram

Джинси та піджак для побачення

Хочеться мати стильний, але невимушений вигляд? Додайте в образ трохи кольору або грайливих акцентів. Червоний або пастельний блейзер, шовковий топ, блискучі аксесуари — все це зробить ваш вигляд жіночним і привабливим. Вдень можна доповнити образ стильними кросівками або балетками, а ввечері — босоніжками чи туфлями на підборах. Універсальний варіант, який завжди має бездоганний вигляд.

Стильний піджак. Фото з Instagram

Джинси та піджак на вихідні

Прогулянка містом, зустріч із друзями чи навіть поїздка за місто — ця комбінація завжди виграшна. Щоб зробити образ модним і розслабленим, вибирайте оверсайз-піджак і джинси вільного крою. Додайте мінімалістичні кросівки, зручну сумку та стильні окуляри – і готово! Це один із найкращих варіантів для повсякденного життя.

Піджак в образі. Фото з Instagram

Вибір фасону — що з чим носити

Прямі джинси та піджак — класика, яка пасує всім. Загорніть краї джинсів або виберіть укорочений фасон, щоб підкреслити взуття.

Скінні та подовжений блейзер — візуально витягує силует і додає елегантності.

Широкі джинси та структурований жакет — стильний контраст, який має дуже модний вигляд.

Мішкуваті джинси та піджак — для тих, хто хоче мати невимушений, але водночас вишуканий вигляд.

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