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Стильний дует — 3 способи носити піджак із джинсами

7 лютого 2025 10:24
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як носити джинси з піджаком — 7 стильних ідей на кожен день
Дівчина в стильному піджаку. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Джинси та піджак — це бездоганне поєднання, яке завжди має стильний та доречний вигляд. Це класика, що не втрачає актуальності, адже дозволяє створювати безліч образів: від ділового до розслабленого casual. Головне — правильно підібрати фасони та аксесуари, щоб підкреслити індивідуальність.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Джинси та піджак для роботи

Сучасний дрес-код стає все менш суворим, і джинси поступово вкорінюються навіть у офісному стилі. Головне правило — вибирати моделі без зайвих деталей, потертостей чи дірок. Темні джинси прямого або приталеного крою чудово поєднуються з класичним піджаком у нейтральних відтінках — чорному, сірому чи бежевому. Завершити образ допоможе сорочка, елегантний трикотаж і взуття на підборах. Це вишукано, стримано і водночас комфортно.

Піджак з джинсами - це стильний тандем на кожен день
Піджак з джинсами. Фото з Instagram

Джинси та піджак для побачення

Хочеться мати стильний, але невимушений вигляд? Додайте в образ трохи кольору або грайливих акцентів. Червоний або пастельний блейзер, шовковий топ, блискучі аксесуари — все це зробить ваш вигляд жіночним і привабливим. Вдень можна доповнити образ стильними кросівками або балетками, а ввечері — босоніжками чи туфлями на підборах. Універсальний варіант, який завжди має бездоганний вигляд.

Для побачення піджак чудовий варіант
Стильний піджак. Фото з Instagram

Джинси та піджак на вихідні

Прогулянка містом, зустріч із друзями чи навіть поїздка за місто — ця комбінація завжди виграшна. Щоб зробити образ модним і розслабленим, вибирайте оверсайз-піджак і джинси вільного крою. Додайте мінімалістичні кросівки, зручну сумку та стильні окуляри – і готово! Це один із найкращих варіантів для повсякденного життя.

Для прогулянки містом прекрасно підійде зручний одяг
Піджак в образі. Фото з Instagram

Вибір фасону — що з чим носити

Прямі джинси та піджак — класика, яка пасує всім. Загорніть краї джинсів або виберіть укорочений фасон, щоб підкреслити взуття.

Скінні та подовжений блейзер — візуально витягує силует і додає елегантності.

Широкі джинси та структурований жакет — стильний контраст, який має дуже модний вигляд.

Мішкуваті джинси та піджак — для тих, хто хоче мати невимушений, але водночас вишуканий вигляд.

Раніше ми писали про те, який колір джинсів наймодніший цього року.

Також ми повідомляли, які джинси будуть на піку популярності 2025 року.

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