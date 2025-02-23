Які носити речі у 2025, щоб виділятися з натовпу

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Мода — це не просто одяг, а спосіб самовираження. Деякі тренди допомагають зробити образ елегантним, інші ж — додають родзинку, роблять його сміливішим і цікавішим. У 2025 році є кілька стильних прийомів, які варто взяти на озброєння, якщо хочеться виділитися з натовпу.

Про них розповіла стилістка less_is_best_fashion в своєму Instagram.

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Трендові деталі 2025 року

Речі задом наперед

Так, це звучить дивно, але саме так працює один із найяскравіших трендів цього року. Футболки, сорочки, сукні та навіть светри тепер носять навпаки. Чому? Тому що це додає образу несподіваності та грайливості. Наприклад, сукня, одягнена задом наперед, може створити ефект глибокого вирізу на спині або ж цікаву асиметрію. Головне — експериментувати і не боятися мати незвичний вигляд!

Речі задом наперед. Фото з Instagram

Спідниця поверх штанів

Якщо здається, що штани й спідниця в одному образі — це щось абсурдне, то мода 2025 року готова змінити цей стереотип. Комбінація класичних штанів зі спідницею створює багатошаровий ефект і додає нетипову структуру вбранню. Вибирайте контрастні матеріали, щоб зробити образ ще більш цікавим. Це рішення для тих, хто не боїться ламати модні правила!

Спідниця зі штанами. Фото з Instagram

Багатошарові луки

Щоб мати стильний та сучасний вигляд, достатньо погратися з багатошаровістю. Важливо не просто накласти кілька речей одна на одну, а створити баланс між фактурами та довжинами. Наприклад, легка прозора кофта поверх щільного светра або довгий кардиган у парі з короткою курткою.

Багатошарові образи. Фото з Instagram

Контрастні поєднання

Протилежності притягуються — і це не тільки про відносини, а й про моду. Поєднання грубих і ніжних тканин, яскравих і пастельних кольорів, спортивного та класичного стилів створює ефект несподіваності. Наприклад, шкіряна куртка з легкою атласною сукнею або кросівки з класичним пальто. Такі контрасти роблять образ динамічним і стильним.

Контрастні поєднання. Фото з Instagram

Будуарний стиль у повсякденному житті

Раніше такі речі залишалися вдома, але зараз вони сміливо виходять на вулиці. Сукні-комбінації на тонких бретельках, що нагадують нічні сорочки, стали справжнім хітом. Їх можна носити як у романтичних образах з підборами і жакетом, так і в більш зухвалих поєднаннях зі шкіряною курткою та масивними черевиками. Головне — правильно підібрати аксесуари, щоб образ виглядав гармонійно.

Сміливі образи. Фото з Instagram

У 2025 році головне правило моди — відсутність правил. Не бійтеся експериментувати, поєднувати непоєднуване та шукати власний стиль. Мода — це гра, і переможцями стають ті, хто сміливо висловлює свою індивідуальність.

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