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Розкішна зачіска Дженніфер Еністон — як її повторити

18 січня 2025 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як зробити укладку як у Дженніфер Еністон — поради від стиліста
Дженніфер Еністон. Фото: Instagram.com/jenniferaniston
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Дженніфер Еністон стала іконою стилю завдяки своєму неповторному образу в серіалі "Друзі". Її зачіска набула статусу культової, і дівчата в усьому світі намагалися повторити цей стиль. Але за знаменитим образом стоїть не лише харизма акторки, а й майстерність Кріса Макміллана — перукаря, який працює з нею вже багато років.

Про це пише Vogue.

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Ще до ролі в "Друзях" Дженніфер експериментувала із зачісками. Але саме нерівна стрижка середньої довжини з легкими світлими пасмами стала її візитівкою. Саме ця природна легкість підкорила серця мільйонів.

Дженніфер Еністон завжди мала бездоганне волосся
Дженніфер Еністон. Фото з Instagram

Кріс Макміллан завжди залишався поруч із Джен — від зйомок у серіалі до глянцевих фотосесій. Вони навіть разом прикрашали сторінки журналів.

У зачіски Дженніфер Еністон багато прихильників
Еністон на обложці журналу. Фото з Instagram

І хоча Дженніфер — одна з його найвідоміших клієнток, у портфоліо Кріса також є такі імена, як Еллен Дедженерес, Селена Гомес, Кортні Кокс і Сара Джессіка Паркер.

Секрети укладки від Кріса Макміллана

Кріс не тримає секретів і охоче ділиться своїми порадами. За його словами, створення ідеального вигляду для Дженніфер Еністон включає три основні кроки.

Крок 1: Правильний початок

Перше, що радить Кріс, — це вимити волосся шампунем і підсушити його рушником. Потім волосся потрібно розділити на проділ і почати сушити феном із потилиці. Жодних засобів для укладки на цьому етапі він не використовує. Якщо волосся не лягає, як треба, він просто зволожує його з пульверизатора і починає знову.

Крок 2: Використовуйте правильну щітку

Щоб досягти гладкої, але об’ємної зачіски, Кріс радить користуватися круглими щітками, такими як Ibiza Hair Tools. Під час укладки він розчісує волосся від коренів до кінчиків, спрямовуючи тепле повітря фена в тому ж напрямку.

Крок 3: Об'єм біля коренів

Фінальний штрих — це створення об’єму. Макміллан підіймає волосся біля коренів, ретельно висушуючи його. Завдяки цьому волосся має живий і пишний вигляд. Тут без засобів для укладки не обійтися — вони допомагають надати зачісці охайної, але ненав’язливої недбалості.

Зачіска Дженніфер Еністон здається простою, але насправді в ній прихована майстерність. Приділіть увагу кожному етапу, і ваше волосся матиме ж такий вигляд, як у голлівудської зірки.

Раніше ми писали про те, як можна зберегти гарну укладку під шапкою. 

Також ми повідомляли, як зробити стильну укладку на волосся середньої довжини.

Дженіфер Еністон мода зачіски зірки стиль

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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