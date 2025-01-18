Як зробити укладку як у Дженніфер Еністон — поради від стиліста

Дженніфер Еністон. Фото: Instagram.com/jenniferaniston

Дженніфер Еністон стала іконою стилю завдяки своєму неповторному образу в серіалі "Друзі". Її зачіска набула статусу культової, і дівчата в усьому світі намагалися повторити цей стиль. Але за знаменитим образом стоїть не лише харизма акторки, а й майстерність Кріса Макміллана — перукаря, який працює з нею вже багато років.

Про це пише Vogue.

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Ще до ролі в "Друзях" Дженніфер експериментувала із зачісками. Але саме нерівна стрижка середньої довжини з легкими світлими пасмами стала її візитівкою. Саме ця природна легкість підкорила серця мільйонів.

Дженніфер Еністон. Фото з Instagram

Кріс Макміллан завжди залишався поруч із Джен — від зйомок у серіалі до глянцевих фотосесій. Вони навіть разом прикрашали сторінки журналів.

Еністон на обложці журналу. Фото з Instagram

І хоча Дженніфер — одна з його найвідоміших клієнток, у портфоліо Кріса також є такі імена, як Еллен Дедженерес, Селена Гомес, Кортні Кокс і Сара Джессіка Паркер.

Секрети укладки від Кріса Макміллана

Кріс не тримає секретів і охоче ділиться своїми порадами. За його словами, створення ідеального вигляду для Дженніфер Еністон включає три основні кроки.

Крок 1: Правильний початок

Перше, що радить Кріс, — це вимити волосся шампунем і підсушити його рушником. Потім волосся потрібно розділити на проділ і почати сушити феном із потилиці. Жодних засобів для укладки на цьому етапі він не використовує. Якщо волосся не лягає, як треба, він просто зволожує його з пульверизатора і починає знову.

Крок 2: Використовуйте правильну щітку

Щоб досягти гладкої, але об’ємної зачіски, Кріс радить користуватися круглими щітками, такими як Ibiza Hair Tools. Під час укладки він розчісує волосся від коренів до кінчиків, спрямовуючи тепле повітря фена в тому ж напрямку.

Крок 3: Об'єм біля коренів

Фінальний штрих — це створення об’єму. Макміллан підіймає волосся біля коренів, ретельно висушуючи його. Завдяки цьому волосся має живий і пишний вигляд. Тут без засобів для укладки не обійтися — вони допомагають надати зачісці охайної, але ненав’язливої недбалості.

Зачіска Дженніфер Еністон здається простою, але насправді в ній прихована майстерність. Приділіть увагу кожному етапу, і ваше волосся матиме ж такий вигляд, як у голлівудської зірки.

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