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Прості звички, які допоможуть відновити волосся

3 лютого 2025 19:49
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як покращити стан свого волосся — ритуали, які дійсно працюють
Дівчина з доглянутим волоссям. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кожна мріє про доглянуте, здорове волосся, яке має живий і сяючий вигляд. Хороша новина — досягти цього реально навіть у домашніх умовах. Варто лише знати кілька секретів і приділити собі трохи уваги.

Відповідною інформацією з цього приводу поділився трихолог.

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Перевірте здоров’я

Справжня краса починається зсередини. Якщо волосся стало слабким, ламким або випадає, можливо, організму не вистачає важливих вітамінів. Найкраще не гадати, а раз на пів року перевірятися у лікаря, щоб виключити можливі проблеми зі здоров’ям.

Фен — не ворог, якщо ним правильно користуватися

Після миття волосся бажано сушити феном, але з розумом. Ось головні правила:

  • Обирайте тепле повітря замість гарячого — це збереже волосся від пересушування.
  • Тримайте фен на відстані 15-20 см від голови.
  • Використовуйте потік повітря зверху вниз — так волосся буде гладеньким і блискучим.

До речі, не обов’язково купувати дорогий професійний фен, головне — щоб він мав кілька температурних режимів.

Щоб волосся мало доглянутий вигляд, йому потрібно приділяти увагу
Гарне волосся. Фото: Freepik

Гребінець — не просто аксесуар

Дешева пластикова щітка може травмувати волосся, провокуючи його ламкість. Вибирайте гребінець, який підходить саме вашому типу волосся:

  • Для густого і кучерявого — дерев’яний з рідкими зубчиками.
  • Для тонкого — м’яка щітка з натуральною щетиною.
  • Для розплутування — спеціальні щітки, які не виривають волоски.

Не забувайте про термозахист

Навіть якщо не користуєтесь випрямлячем чи плойкою, термозахист потрібен. Він створює бар’єр між волоссям і гарячим повітрям фена або палючим сонцем. Обирайте спрей чи крем — як вам зручніше.

Заплітайте волосся перед сном

Спати з розпущеним волоссям — не найкраща ідея. За ніч воно сплутується, ламається, а на ранок вас чекає "гніздо" на голові. Якщо волосся заплести в косу або низький хвіст, то це допоможе зберегти здоров’я пасом.

Гарне волосся - символ елегантності
Довге волосся. Фото: Freepik

Індивідуальний догляд — запорука краси

Не всі дорогі засоби підходять саме вам. Вибирайте шампуні, маски та кондиціонери відповідно до свого типу волосся. Якщо сумніваєтесь — зверніться до спеціаліста, який підбере догляд саме під ваші потреби.

Отже, догляд за волоссям — це не про дорогі засоби, а про правильні звички. Піклуйтеся про нього щодня, і вже через кілька тижнів воно стане здоровішим, міцнішим і привабливішим.

Раніше ми писали про те, який головний убір може бути навіть корисним для вашого волосся. 

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