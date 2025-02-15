Парфуми, які неможливо забути — їх люблять або ненавидять

Жінка наносить парфуми на шкіру. Фото: Pixabay

Світ парфумів завжди був територією сміливих експериментів. Деякі аромати зачаровують, інші шокують, а є такі, що стають справжнім викликом для суспільної моралі.

В блозі Amour & Nectar вирішили згадати про кілька парфумів, які увійшли в історію не тільки завдяки своєму запаху, але й скандальній репутації.

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Перший у списку — "Запах жінки" від дому Erotique. Його випустили в 1995 році, і він одразу ж викликав бурю емоцій. Хтось був вражений, хтось обурений, але байдужих не залишилося. Секрет у тому, що цей аромат був натхненний інтимністю, що зробило його надзвичайно провокаційним. Дехто засуджував його як надто відвертий, але саме ця сміливість і принесла йому популярність.

Жінка тримає в руках флакон з парфумами. Фото: Freepik

Ще один незабутній скандал спричинили "Чудові виділення" від Etat Libre d'Orange. У 2006 році парфумерний будинок вирішив випробувати межі дозволеного, створивши аромат, що імітує запах людських рідин. Ідея полягала в тому, щоб викликати у людини найглибші інстинктивні реакції. Для когось це було мистецтвом, для інших — відразою. Але одне безперечно: цей парфум не залишав нікого байдужим.

У 1953 році бренд Estée Lauder випустив "Youth Dew", який хоч і не мав відверто провокаційного змісту, все ж спричинив хвилю обговорень. Спочатку це була олія для ванни, але жінки почали використовувати її як парфуми, що було абсолютно новаторським рішенням. Концентрований аромат став символом розкутості, а дехто навіть вважав його способом підкреслити жіночу сексуальність. Це не всім сподобалося, і парфум отримав свою частку критики.

Гарний флакон з парфумами. Фото: Freepik

Ще один аромат-скандал — "Opium" від Yves Saint Laurent. Він з’явився у 1977 році і одразу ж викликав обурення. Справа була не тільки в його важкому східному ароматі, а й у назві, що асоціювалася з наркотиками. Деякі країни навіть намагалися заборонити його продаж. Але що зробило його ще більш популярним, так це смілива рекламна кампанія. Зрештою, скандал тільки підживив інтерес до аромату, і він став культовим.

Ці парфуми довели, що аромат може бути не просто приємним аксесуаром, а й справжньою заявою. Вони ламали стереотипи, викликали емоції та змінювали індустрію. І хоча не всі ризикнуть їх носити, одне можна сказати точно: вони залишили незгладимий слід в історії парфумерії.

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