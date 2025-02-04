Навіщо на куртці два замки — відповідь вас здивує

Дівчина в куртці. Фото: Freepik

Куртки з подвійними замками давно завоювали популярність. Вони не лише мають стильний вигляд, а й додають зручності у повсякденному житті. Але чи знаєте ви, чому їх встановлюють і як правильно користуватися таким замком?

В "РБК-Україна" розповіли про це детальніше.

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Основні переваги подвійного замка

Регулювання ширини відкриття — можна розстібнути нижній замок, щоб отримати більше свободи рухів. Це зручно, коли сидиш, їздиш на велосипеді чи просто хочеш додати трохи вентиляції.

Кращий захист від холоду — закриті обидва замки щільно прилягають до тіла, утримуючи тепло.

Зручність у русі — якщо потрібно нахилитися чи присісти, достатньо трохи розстебнути куртку знизу. Так вона не буде заважати або "збиратися" в складки.

Стильний вигляд — подвійний замок додає цікавий акцент, а деякі виробники навіть роблять його контрастним чи додають декоративні деталі.

Замок на куртці. Фото: Freepik

Як правильно користуватися подвійним замком

Тепла погода? Тоді можна залишити нижній замок відкритим — так куртка буде мати розслаблений вигляд і не сковуватиме рухи. Холодний вітер? Обидва замки краще закрити — це допоможе зберегти тепло. Їдете на велосипеді? Нижній замок варто трохи розстібнути, щоб куртка не сковувала ноги. Перевіряйте якість замка. Він повинен легко ковзати, не застрягати і бути зручним у використанні.

Замок. Фото: Freepik

Як вибрати куртку з подвійним замком

Якщо ви шукаєте куртку для активного способу життя, зверніть увагу на металеві замки — вони більш надійні та витримують великі навантаження. Для щоденного носіння підійдуть моделі з пластиковими замками — вони легші і не такі холодні на дотик.

Подвійний замок — це не просто стильний елемент, а корисна функція, яка робить верхній одяг ще зручнішим. Тепер, знаючи, як його правильно використовувати, ви точно оціните всі переваги такого рішення.

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