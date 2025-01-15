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Модні ідеї, як стильно носити шкіряний одяг у 2025 році

15 січня 2025 10:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як носити шкіряний одяг у 2025 — 5 ідей, які вражають
Дівчина в шкіряній спідниці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Шкіра знову в тренді, і цього сезону вона стає справжньою зіркою гардероба. Вона чудово поєднує стиль, комфорт і практичність, дозволяючи створювати образи на всі випадки життя — від повсякденного до гламурного. Якщо ви хочете мати впевнений та модний вигляд, шкіра стане вашим найкращим союзником.

Про це пише видання Stylist.

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В чому універсальність шкіряного одягу

Коли на вулиці погода змінюється, шкіра стає незамінним варіантом. Вона додає образу елегантності й захищає від прохолоди. Неважливо, чи ви фанат класичного стилю, чи експериментуєте зі стрітстайлом — шкіра завжди підкреслить ваш смак.

Молодіжний дух із ноткою бунтарства

Для багатьох шкіра асоціюється з духом свободи. Сучасні дизайнери перевтілюють цей матеріал, додаючи йому нових фарб. Шкіряні куртки, широкі штани, спідниці й безрукавки — кожна з цих речей може стати базою вашого гардероба.

Шкіряні куртки залишаються в тренді не один рік
Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Якісний шкіряний одяг — це не лише про стиль, а й про довговічність. Натуральна шкіра з часом стає ще красивішою, додаючи вашому образу шарму.

Але якщо ви шукаєте бюджетний варіант або не підтримуєте використання натуральної шкіри, екошкіра стане чудовою альтернативою. Вона проста в догляді, має естетичний вигляд й коштує значно дешевше.

Шкіряний одяг може мати досить елегантний вигляд
Штани зі шкіри. Фото з Instagram

Образи на будь-який смак

  • Класика: Шкіряна куртка легко поєднується з джинсами, сукнею чи навіть міні спідницею. Вона додає нотку брутальності та характеру.
  • Елегантність: Спідниця-олівець зі шкіри стане універсальним вибором для роботи чи вечора. Додайте до неї сорочку та човники для строгого вигляду або оберіть світшот і кросівки для більш невимушеного образу.
  • Аксесуари: Масивні ремені, сумки й рукавички зі шкіри завершать будь-який образ, додаючи йому витонченості.

Грайте з кольорами

Чорний — це класика, але не бійтеся експериментувати. Насичений шоколадний, бордовий або оливковий кольори зроблять ваш стиль яскравішим. Такі відтінки легко поєднуються з базовими речами, створюючи цікаві контрасти.

Шкіряна спідниця має звабливий вигляд
Шкіряна спідниця. Фото з Instagram

Як створити сміливий образ

Шкіряний одяг випромінює впевненість і силу, тому сміливо пробуйте нове. Обирайте речі, які привертають увагу, і не бійтеся виділятися.

Раніше ми писали про те, які замшеві речі будуть в тренді цього року.

Також ми повідомляли, як стильно поєднати худі і спідницю в одному образі. 

шкіра мода одяг стиль 2025 рік

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