Стійкі парфуми для жінок — розкішний аромат на весь день

Парфуми. Фото: Freepik

Буває так: наносиш улюблений аромат, а за кілька годин від нього не залишається й сліду. Щоб уникнути такого розчарування, варто звернути увагу на парфуми з дійсно гарною стійкістю. Вони не тільки дарують особливий настрій, а й супроводжують вас упродовж дня, залишаючи за собою витончений шлейф.

Новини.LIVE розповість про деякі парфуми, які точно не зникнуть після першого подиху вітру.

Читайте також:

Стійкі парфуми для кожної

Chloe Eau De Parfum Intense

Цей аромат ніби створений для холодних вечорів, коли хочеться відчути затишок і ніжність. У ньому поєдналися пелюстки троянди, що пахнуть свіжістю, трохи гоструватий червоний перець і теплий відтінок сандалового дерева. Це не просто парфуми, а справжній аксесуар для жінки, яка цінує елегантність.

Стійкість вражає: на шкірі аромат тримається до 8 годин, а на одязі може залишатися ще довше. Його шлейф не кричущий, але ніжно нагадує про себе протягом усього дня.

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Kenzo Jungle L'Elephant

Якщо вам подобаються пряні, насичені запахи, цей варіант стане справжньою знахідкою. Уявіть собі теплий вітер, що несе аромат ванілі, прянощів і соковитих фруктів — саме так пахне Kenzo Jungle L'Elephant.

Мандарин, кардамон, гвоздика, лакричник та іланг-іланг створюють незабутню композицію. Це парфуми для тих, хто любить залишати після себе загадковий і незабутній аромат. Тримається він більше 8 годин і чудово підходить для вечора.

La Prairie Silver Rain

Якщо хочеться чогось ексклюзивного, зверніть увагу на цей аромат. Він ніби крапля дощу, що виблискує сріблом, а його шлейф — це мікс дорогоцінних квіткових нот, деревини та бальзамів.

Розкривається парфум пелюстками червоної троянди, магнолією, тропічним агаром і жасмином. Це не просто аромат, а справжнє парфумерне мистецтво, що дарує відчуття розкоші й елегантності. І найголовніше — він не залишає вас навіть через 10 годин після нанесення.

Дівчина наносить парфум на шкіру. Фото: Freepik

Ці аромати не підведуть і залишаться з вами протягом дня, огортаючи ніжним або насиченим шлейфом. Обирайте той, що найближчий до вашого настрою, і насолоджуйтеся улюбленими нотами, які не зникнуть за перші години.

Раніше ми писали про те, які аромати зачаровують надовго.

Також ми повідомляли про легендарні парфуми, на які завжди є попит.