Ідеальна стрижка для жінок після 40 — як мати молодший вигляд

Стрижка. Фото: Freepik

З віком наше волосся змінюється — зʼявляється сивина, воно стає тоншим і більш ламким. Але це зовсім не привід для засмучення. Кожна жінка може знайти зачіску, яка підкреслить її красу і додасть впевненості.

Видання Express назвало універсальну зачіску, яка личить майже всім жінкам, незалежно від віку.

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Багато хто вважає, що з роками варто відмовитися від довгого волосся, але це не обовʼязково. Наприклад, боб — одна з тих стрижок, які мають стильний вигляд та додають об’єму різній довжині волосся.

Стрижка боб. Фото: Instagram

Якщо додати шари чи легкі хвилі, волосся матиме густіший вигляд, а образ — свіжішим. Але важливо уникати подовженого бобу спереду, адже він може акцентувати увагу на шиї, де вікові зміни помітні найбільше.

Якщо ж ви не готові розлучатися з довжиною, шаруваті стрижки — чудовий вибір. Легкі шари додають руху і роблять волосся візуально здоровішим. Така зачіска підходить для будь-якої текстури волосся і дарує відчуття свіжості.

Варіант стрижки для зрілих жінок. Фото: Instagram

Плануючи зміну стилю, завжди краще порадитися з перукарем. Професіонал допоможе обрати варіант, який пасуватиме саме вам, враховуючи тип волосся, його густоту та стан.

Ще один важливий момент, який часто ігнорують, — як сушити волосся. Хоча здається, що природне висихання — це найкращий спосіб, насправді волога робить волосся вразливим до пошкоджень. Коли волосся мокре, воно вбирає воду, через що стає слабшим.

Щоб цього уникнути, краще використовувати фен, але з дотриманням правил: обирайте низьку температуру, тримайте фен на відстані від волосся і не забувайте про термозахисні засоби.

Ваш стиль і здоров’я волосся завжди у ваших руках, а невелика зміна зачіски може зробити диво — підкреслити вашу красу і подарувати нову впевненість у собі.

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