Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Яка стрижка пасує всім жінкам після 40 — поради стилістів arrow

Яка стрижка пасує всім жінкам після 40 — поради стилістів

18 грудня 2024 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ідеальна стрижка для жінок після 40 — як мати молодший вигляд
Стрижка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З віком наше волосся змінюється — зʼявляється сивина, воно стає тоншим і більш ламким. Але це зовсім не привід для засмучення. Кожна жінка може знайти зачіску, яка підкреслить її красу і додасть впевненості.

Видання Express назвало універсальну зачіску, яка личить майже всім жінкам, незалежно від віку.

Читайте також:

Яка стрижка пасує жінкам зрілого віку

Багато хто вважає, що з роками варто відмовитися від довгого волосся, але це не обовʼязково. Наприклад, боб — одна з тих стрижок, які мають стильний вигляд та додають об’єму різній довжині волосся.

Універсальна стрижка для усіх жінок
Стрижка боб. Фото: Instagram

Якщо додати шари чи легкі хвилі, волосся матиме густіший вигляд, а образ — свіжішим. Але важливо уникати подовженого бобу спереду, адже він може акцентувати увагу на шиї, де вікові зміни помітні найбільше.

Якщо ж ви не готові розлучатися з довжиною, шаруваті стрижки — чудовий вибір. Легкі шари додають руху і роблять волосся візуально здоровішим. Така зачіска підходить для будь-якої текстури волосся і дарує відчуття свіжості.

Стрижка має пасувати до образу
Варіант стрижки для зрілих жінок.  Фото: Instagram

Плануючи зміну стилю, завжди краще порадитися з перукарем. Професіонал допоможе обрати варіант, який пасуватиме саме вам, враховуючи тип волосся, його густоту та стан.

Ще один важливий момент, який часто ігнорують, — як сушити волосся. Хоча здається, що природне висихання — це найкращий спосіб, насправді волога робить волосся вразливим до пошкоджень. Коли волосся мокре, воно вбирає воду, через що стає слабшим.

Щоб цього уникнути, краще використовувати фен, але з дотриманням правил: обирайте низьку температуру, тримайте фен на відстані від волосся і не забувайте про термозахисні засоби.

Ваш стиль і здоров’я волосся завжди у ваших руках, а невелика зміна зачіски може зробити диво — підкреслити вашу красу і подарувати нову впевненість у собі.

Раніше ми писали про те, які стильні стрижки з 90-х знову будуть на піку популярності у 2025 році.

Також ми ділились варіантами коротких стрижок для жінок.

мода зачіски образ стиль стрижка боб

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

17:48 Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні