Найкрасивіші весільні сукні 2025 — топ трендів сезону

Дівчина у весільній сукні. Фото: Freepik

Кожна дівчина хоче мати неперевершений вигляд в день свого весілля, і вибір сукні — це, мабуть, найважливіше рішення. Мода не стоїть на місці, тому розповідаємо, які фасони будуть найпопулярнішими у 2025 році, щоб наречені могли знайти ідеальне вбрання, яке підкреслить їхню індивідуальність.

Про нові тренди розповіло видання Liза.

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Корсетні сукні — розкішний акцент на талії

Корсети повертаються в моду, і цього року вони стануть ще витонченішими. Такі сукні не просто підкреслюють талію, а й створюють елегантний силует. Особливий тренд — відокремлювані корсети, які можна носити окремо з іншими образами навіть після весілля. Це стильне рішення для тих, хто хоче отримати сукню-трансформер.

Сукня з корсетом. Фото з Instagram

Романтичні фасони

Якщо хочеться відчути себе принцесою, то у 2025 році це можна зробити легко! Повітряні тканини, пишні спідниці та легкі силуети будуть у центрі уваги. Наречені можуть обирати фасони, натхненні чарівними образами з казок – від класичних до сучасних варіацій із грайливими деталями.

Незвичайна сукня. Фото з Instagram

Архітектурні сукні

Для сміливих наречених, які шукають щось унікальне, дизайнери пропонують архітектурні моделі з нестандартним кроєм та об’ємними елементами. Це справжнє мистецтво у світі весільної моди, яке додає образу драматичності та неповторності.

Стильна весільна сукня. Фото з Instagram

Занижена талія

Сукні із заниженою лінією талії стануть трендом року. Такий фасон робить образ більш королівським, додаючи аристократичного шарму. Однак цей варіант варто приміряти заздалегідь, оскільки він підходить не всім — може візуально змінювати пропорції фігури.

Елегантна сукня. Фото з Instagram

Пастельні акценти

Класичний білий колір залишається поза конкуренцією, але у 2025 році він отримає делікатні доповнення у вигляді пастельних відтінків. Перлинки, квіти, вишивка або мереживо ніжних кольорів зроблять образ більш вишуканим і м’яким.

Гарна наречена. Фото з Instagram

Якщо хочеться елегантної простоти, то сукні з чистими лініями та мінімалістичним дизайном будуть ідеальним вибором. Вони не потребують додаткових прикрас — якісна тканина та бездоганний крій зроблять усе самі.

Тож, у 2025 році кожна наречена зможе знайти свою ідеальну сукню — чи то розкішний корсетний фасон, чи легкий романтичний силует, чи вишукану лаконічну модель. Головне — обирати не лише за трендами, а й за власним відчуттям стилю, щоб у цей важливий день мати ідеальний вигляд та почуватися впевнено.

Раніше ми писали про те, сукні в якому кольорі будуть в трендах цього року.

Також ми повідомляли, що в Парижі показали сукню, що ймовірно існуватиме ще десятиліття.