Ідеальне взуття для весни-2025 — стильні пари для всіх

Cтильні пари взуття. Фото: Freepik

Весна 2025 диктує свої правила у світі взуття, і тренди змінюються так швидко, що встигнути за ними — ціла пригода. Цього сезону дизайнери зробили ставку на стиль і комфорт, поєднуючи вишуканість із практичністю. Серед головних фаворитів весни — чотири моделі, які точно підкорять серця модниць.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Трендові моделі взуття весни-2025

Ковбойські чоботи — вічна класика

Вони не виходять з моди, бо завжди додають образу харизми. Високі або короткі, з бахромою чи мінімалістичні — вони ідеально пасують до джинсів, суконь і навіть шортів. Таке взуття — це мікс зручності та індивідуальності, який не потребує додаткових зусиль, щоб мати ефектний вигляд.

Ковбойські чоботи. Фото з Instagram

Кеди — зручність у тренді

Здавалося б, що ще можна сказати про кеди? Але дизайнери щоразу доводять, що класика може бути новою. Лаконічні силуети, яскраві кольори або пастельні відтінки — головне, щоб вони гармонійно вписувалися у твій гардероб. Вони чудово пасують і до спортивних образів, і до романтичних суконь.

Кеди. Фото з Instagram

Лофери

Моделі у мінімалістичному дизайні — це справжня знахідка для тих, хто цінує зручність. Цього сезону особливо популярні білі лофери — вони роблять будь-який лук свіжим і витонченим. Підходять як до класичних костюмів, так і до кежуал-комбінацій з джинсами або спідницями.

Лофери. Фото з Instagram

Високі чоботи

Саме такі моделі, які легко комбінуються з джинсами чи об’ємними штанами, зараз у центрі уваги. Це не лише стильний вибір, а й можливість створювати багатошарові та ефектні образи.

Високі чоботи. Фото з Instagram

Весняний сезон 2025 — це про сміливість у виборі взуття, комфорт та стильні експерименти. Головне — знайти свою ідеальну пару, яка стане не лише трендом, а й відображенням особистого стилю.

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