Погода в Україні 19 січня — прогноз Укргідрометцентру

Люди переходять дорогу в снігопад. Ілюстративне фото: Володимир Гонтар / УНІАН

Погода в Україні в неділю, 19 січня, буде хмарною. У Харківській, Луганській та Донецькій областях прогнозують мокрий сніг, у західних регіонах буде туман. Також водіїв та перехожих просять бути уважними через ожеледицю. Вночі можливий мороз, однак вдень очікується плюсова температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 січня

В Україні в неділю буде хмарна погода з проясненнями. У східних областях та в південно-східних очікується незначний мокрий сніг. Також синоптики попереджають про туман на заході та ожеледицю на дорогах. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...+2 °C, в Карпатах -7...-2 °C;

вдень +1...+6 °C, на сході та Сумщині близько 0 °C.

Мапа погоди в Україні на 19 січня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас в Укргідрометцентрі застерігають про сильні пориви вітру 15-18 м/с на Київщині вночі 19 січня. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про пориви вітру на Київщині. Інфографіка: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня 18-20 січня у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Мапа сніголавинної небезпеки в Україні 18-20 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Києві 18 січня прогнозують хмарну погоду. Температура повітря становитиме +3...+5 °С.

Також у Харкові в неділю можливий дощ та невеликий сніг. Повітря прогріється до +4 °С.