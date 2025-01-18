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Буревій та снігопад — синоптики назвали небезпечні області завтра

18 січня 2025 17:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 19 січня — прогноз Укргідрометцентру
Люди переходять дорогу в снігопад. Ілюстративне фото: Володимир Гонтар / УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в неділю, 19 січня, буде хмарною. У Харківській, Луганській та Донецькій областях прогнозують мокрий сніг, у західних регіонах буде туман. Також водіїв та перехожих просять бути уважними через ожеледицю. Вночі можливий мороз, однак вдень очікується плюсова температура. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 січня

В Україні в неділю буде хмарна погода з проясненнями. У східних областях та в південно-східних очікується незначний мокрий сніг. Також синоптики попереджають про туман на заході та ожеледицю на дорогах. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -3...+2 °C, в Карпатах -7...-2 °C;
  • вдень +1...+6 °C, на сході та Сумщині близько 0 °C.
Погода на 19 січня в Україні
Мапа погоди в Україні на 19 січня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас в Укргідрометцентрі застерігають про сильні пориви вітру 15-18 м/с на Київщині вночі 19 січня. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Вітер у Київській області 19 січня
Попередження про пориви вітру на Київщині. Інфографіка: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня 18-20 січня у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Сніголавинна небезпека на Прикарпатті та Закарпатті
Мапа сніголавинної небезпеки в Україні 18-20 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Києві 18 січня прогнозують хмарну погоду. Температура повітря становитиме +3...+5 °С.

Також у Харкові в неділю можливий дощ та невеликий сніг. Повітря прогріється до +4 °С.

погода Укргідрометцентр вітер небезпека лавина снігопад

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19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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