Каміння з цифрами. Фото: Freepik

Цей тиждень декому принесе особистісний та кар'єрний ріст, а хтось може втратити гроші через шахраїв. Нумерологи відповіли, кому варто остерігатися удару в спину та попіклуватись про безпеку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Нумерологічний прогноз на 2-7 вересня

Народжені 1, 10, 19 та 28 числа

Для вас цей тиждень стане чудовим часом. Вдасться знайти баланс між особистим та професійним життям. Крім того, ви отримаєте гарні новини від людей, яких любите. Звертайте увагу на дрібниці в житті та залишайтеся оптимістичними.

Народжені 2, 11, 20 та 29 числа

Вам варто бути обережними цього тижня. Доведеться зіткнутися з багатьма суперечками та навіть шахрайством. Що б не сталось, ви повинні наполегливо працювати та піклуватись в першу чергу про себе. Це допоможе вберегти власні фінанси.

Народжені 3, 12, 21 та 30 числа

Цей тиждень принесе вам величезний успіх та удачу. Зосередьтесь на саморозвитку, таким чином ви не тільки досягнете успіху, але й отримаєте душевний спокій та задоволення.

Нумеролог робить прогноз. Фото: Freepik

Народжені 4, 13, 22 та 31 числа

На вас чекають колосальні зміни. Чекайте на позитивні новини та будьте готові різко змінити життя. Цей тиждень буде дуже корисним для вашого професійного зростання.

Народжені 5, 14 та 23 числа

Цей тиждень вплине на фінансові питання. Ретельно перегляньте свої інвестиції та підрахуйте прибутки. Добре вивчіть справу, за яку беретесь та нікому не довіряйте, інакше ризикуєте отримати удар в спину.

Народжені 6, 15 та 24 числа

Цей тиждень принесе вам можливість висловлювати свої почуття та вигадувати нові ідеї. Зосередьтесь на собі, обдумайте свої прагнення, пов'язані з життям та кар'єрою. Відкрийте для себе нові ідеї та не бійтеся ризикувати.

Нумеролог запалює свічку. Фото: Freepik

Народжені 7, 16 та 25 числа

Вам цього тижня варто зайняти самоаналізом та проявити інтерес до духовності. Ви зможете приділити трохи часу собі та пропрацювати минулі проблеми. Можливо, доведеться зіткнутися з багатьма непотрібними витратами.

Народжені 8, 17 та 26 числа

Вас чекає активна взаємодія з друзями, що буде дуже корисним для вашої кар'єри та майбутнього. Не бійтеся ділитися ідеями та співпрацювати з однодумцями. Таке спілкування та обмін ідеями принесуть вам користь.

Народжені 9, 18 та 27 числа

Цей тиждень буде важливим для кар'єри, публічного іміджу та ідентичності. Ви побачите дивовижне зростання в кар'єрі. Зосередьтесь на професійному розвитку та почніть налагоджувати зв'язки з начальством щодо потенційних проєктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які роки народжуються справжні щасливчики. Вони вважаються обраними.

Також ми розповідали про те, в які дні народжуються люди з потужною інтуїцією. Вони все відчувають.